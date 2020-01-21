Dolarda son durum! İşte rakamlar...













REUTERS





Doların küresel değer kazancı TL'yi baskılayan bir unsur konunumda ancak TL'ye özgü nedenler de satış baskında belirgin etkiye sahip. TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından



DOLAR/TL NE KADAR OLDU?



Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varmasına karşın ikili ticarette önemli birçok konuyu daha sonraki görüşmelere bırakması küresel piyasalarda iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor. Bugün yaşanan küresel satış baskısında yeni korona virüsünün ilerleyen günlerde Çin'de ve diğer ülkelere yayılabileceği endişeleri de rol oynadı.Doların küresel değer kazancı TL'yi baskılayan bir unsur konunumda ancak TL'ye özgü nedenler de satış baskında belirgin etkiye sahip. TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından TL faizlerindeki düşüşün para birimini dezavantajlı bir konuma getirdiği endişesi satış baskısında etkili. Bu endişeye yönelik kredi derecelendireme kuruluşlarının yorumları da satış baskısını tetikleyen bir konumunda.Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varmasına karşın ikili ticarette önemli birçok konuyu daha sonraki görüşmelere bırakması küresel piyasalarda iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor.



Bu hafta Avrupa ve Kanada merkez bankaları faiz kararları ve ABD'li şirketlerinin kâr açıklamaları izleniyor. Fed toplantısı ise haftaya gerçekleşecek. Dolar/TL bu sabah güne 5.93 seviyesinden başladıktan sonra en yüksek 5.9340 test edildi.