Dolarda son durum! İşte rakamlar...

Bugün yaşanan küresel satış baskısında yeni korona virüsünün ilerleyen günlerde Çin'de ve diğer ülkelere yayılabileceği endişeleri de rol oynadı.
Doların küresel değer kazancı TL'yi baskılayan bir unsur konunumda ancak TL'ye özgü nedenler de satış baskında belirgin etkiye sahip. TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından TL
faizlerindeki düşüşün para
birimini dezavantajlı bir konuma getirdiği endişesi satış baskısında etkili. Bu endişeye yönelik kredi derecelendireme kuruluşlarının yorumları da satış baskısını tetikleyen bir konumunda.
DOLAR/TL NE KADAR OLDU?
Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varmasına karşın ikili ticarette önemli birçok konuyu daha sonraki görüşmelere bırakması küresel piyasalarda iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor.