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Dolarda son durum! İşte rakamlar...

21.01.2020 17:42

Son güncelleme : 21.01.2020 17:42
TCMB`nin faiz indirimi sonrası 5.84 ile bir ayın en düşük seviyelerini test eden dolar/TL, Cuma gününden bugüne devam eden satış baskısıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. Kur bugün 5.9340`ü aşarak 8 Ocak`tan beri en yüksek seviyeyi test etti ve yükselişini üçüncü güne de taşıdı.



REUTERS

Bugün yaşanan küresel satış baskısında yeni korona virüsünün ilerleyen günlerde Çin'de ve diğer ülkelere yayılabileceği endişeleri de rol oynadı.

Doların küresel değer kazancı TL'yi baskılayan bir unsur konunumda ancak TL'ye özgü nedenler de satış baskında belirgin etkiye sahip. TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından TL faizlerindeki düşüşün para birimini dezavantajlı bir konuma getirdiği endişesi satış baskısında etkili. Bu endişeye yönelik kredi derecelendireme kuruluşlarının yorumları da satış baskısını tetikleyen bir konumunda.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varmasına karşın ikili ticarette önemli birçok konuyu daha sonraki görüşmelere bırakması küresel piyasalarda iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor.

Bu hafta Avrupa ve Kanada merkez bankaları faiz kararları ve ABD'li şirketlerinin kâr açıklamaları izleniyor. Fed toplantısı ise haftaya gerçekleşecek. Dolar/TL bu sabah güne 5.93 seviyesinden başladıktan sonra en yüksek 5.9340 test edildi. 





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