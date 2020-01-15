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Doların gözü kulağı tarihi anlaşmada!

15.01.2020 09:16

Son güncelleme : 15.01.2020 09:16
Dolar/TL güne 5,88 seviyesinden başladı, piyasalarda ABD ve Çin arasında yapılacak olan ticaret anlaşması imza töreni izlenecek.



FOREKS

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazı ile ilgili imzaların atılmasının beklendiği yeni güne Dolar/TL 5,88 seviyesinden  başladı. ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması Beyaz Saray'da imzalanacak.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, faz 1 ticaret anlaşmasının  tamamen uygulanabilir olduğunu, anlaşmanın Çin'in para birimini  manipüle etmekten uzak duracağına dair taahhütünü de içerdiğini  bildirdi.

EURO/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL bugün en düşük 5,8763, en yüksek 5,8898 seviyesini gördü. Euro/TL 6,55 seviyesinden açıldı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,71 (Önceki %11,96) oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bağımsızlık referandumu için yetki isteyen İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon’a söz konusu talebi reddettiğini açıkladı. Libya’da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini" duyurdu.

BORÇLANMANIN MALİYETİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

Kansas City Fed Başkanı Esther George, federal fon faizinin yüzde 1,50-1,75 aralığında olduğu cari para politikası duruşunu devam ettirmenin kendisine uygun geldiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyon hedefini daha açık şekilde formule etmeyi  düşünmesi gerektiğini söyledi.

Çin Merkez Bankası bugün düzenlediği kısa ve orta vadeli kredi operasyonları ile piyasalara 400 milyar yuan (58 milyar dolar) verdi
ancak borçlanma maliyetlerinde bir değişikliğe gitmedi.





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