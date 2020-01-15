Doların gözü kulağı tarihi anlaşmada!

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazı ile ilgili imzaların atılmasının beklendiği yeni güne Dolar/TL 5,88 seviyesinden başladı. ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması Beyaz
Saray'da imzalanacak.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, faz 1 ticaret anlaşmasının tamamen uygulanabilir olduğunu, anlaşmanın Çin'in para
birimini manipüle etmekten uzak duracağına dair taahhütünü de içerdiğini bildirdi.
EURO/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?
Dolar/TL bugün en düşük 5,8763, en yüksek 5,8898 seviyesini gördü. Euro/TL 6,55 seviyesinden açıldı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,71 (Önceki %11,96) oldu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bağımsızlık referandumu için yetki isteyen İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon’a söz konusu talebi reddettiğini açıkladı. Libya’da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini" duyurdu.
BORÇLANMANIN MALİYETİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ
Kansas City Fed Başkanı Esther George, federal fon faizinin yüzde 1,50-1,75 aralığında olduğu cari para politikası duruşunu devam ettirmenin kendisine uygun geldiğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyon hedefini daha açık şekilde formule etmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.
Çin Merkez Bankası bugün düzenlediği kısa ve orta vadeli kredi operasyonları ile piyasalara 400 milyar yuan (58 milyar dolar) verdi
ancak borçlanma maliyetlerinde bir değişikliğe gitmedi.