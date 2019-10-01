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DTÖ, global ticaret büyüme tahminlerini düşürdü

01.10.2019 13:30

Son güncelleme : 01.10.2019 13:30
Dünya Ticaret Örgütü, global ticaret büyümesi için 2019 ve 2020 yılı tahminlerini aşağı yönlü revize etti.



Dünya Ticaret Örgütü yaptığı açıklamada, "Ticari çatışmalar tahminler için en büyük aşağı yönlü riskleri yaratıyor, ancak makroekonomik şoklar ve finansal oynaklık daha hızlı bir düşüşü tetikleme potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.

2019 yılı için ticarette büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 1,2'ye indiren DTÖ, 2020 beklentisini de yüzde 3,0'dan 2,7'ye düşürdü.

DTÖ ayrıca, Brexit'in global ekonomi üzerinde baskı yarattığını ve bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmanın ciddi etkisi olacağını da vurguladı.




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