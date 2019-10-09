Dünya Bankası, yurt içi talepte ve net ihracatta kademeli iyileşmenin Türk ekonomisinde büyümeyi desteklemesini beklediğini bildirdi.
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini revize etti
09.10.2019 10:57
Son güncelleme : 09.10.2019 11:00
Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirten Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
Ekonominin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.
2019 yılında Türk ekonomisinin yüzde 1 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 0,0 olarak revize eden Dünya Bankası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH
büyüme tahminlerini de yüzde 3,0 ve 4,0 olarak tekrarladı.
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