GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dünya oraya kilitlendi! Kritik karar saatler sonra açıklanıyor

29.01.2020 16:11

Son güncelleme : 29.01.2020 16:39
ABD Merkez Bankası`nın bugün akşam sona erecek iki günlük toplantısında faizleri sabit tutması ancak gecelik borçlanma faizini nasıl belirleyeceğine yönelik olası değişiklikleri ele alması bekleniyor. ABD Merkez Bankası`nın geçen yıl Ekim ayında faizleri düşürmesinden bu yana, politika yapıcılar ekonomik görünümde önemli bir değişiklik olana kadar politika faizini mevcut yüzde 1.50 - yüzde 1.75 aralığında tutma konusunda anlaşmışlardı.



REUTERS

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen yıl Ekim ayındaki toplantısında 2019 yılında art arda üçüncü kez faiz indirimine gitmişti. Fed'in Aralık ayındaki son politika toplantısından bu yana açıklanan veriler, ABD ekonomisinin bu yıl %2 civarında büyümeye devam edeceğine ve işsizlik oranının istikrarlı şekilde düşük kalacağı şeklindeki beklentilerini değiştirmedi. Ancak ekonomi için tehlike arz eden bazı riskler de güçlenmiş olabilir. Çin'de koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra dikkatler bu ülkedeki ekonomik büyümeye çevrilirken, bu büyümenin yavaşlayacağı endişeleriyle ABD Hazine tahvil getirileri düşüş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump dün faizlerin düşürülmesi çağrısını tekrarladı. Trump çok sıkı olarak gördüğü para politikasını gevşetmediği için Fed ve başkan Jerome Powell'ı 2018'den beri sert şekilde eleştiriyor. Fed'in bu yıl yine bir noktada faizleri düşüreceğine yönelik beklentiler kuvvetlenmiş olsa da, analistler hâlâ bu tür bir kararın daha sonraki aylarda alınacağına görüşlerini koruyorlar.

Reuters anketine katılan 108 ekonomistten 95'i Fed'in bu haftaki toplantıda faizleri sabit tutmasını beklerken, JP Morgan analisti Michael Feroli bu toplantının "son yıllardaki en olaysız toplantılardan biri" olacağını söyledi. Fed para politikası kararlarını bugün TSİ 2200'da açıklayacak. Powell, politika açıklamasının yayınlanmasından yarım saat sonra basın toplantısı düzenleyecek.

UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER

Piyasada yaygın kanı faizlerin sabit tutulacağı olsa da, bu durum gündemde hiçbir şey olmadığı anlamına gelmiyor. Fed'in ayda 60 milyar dolar ABD Hazine tahvili alarak uyguladığı varlık alımlarına ne süreyle devam edeceğine ve varlık alımlarını nasıl azaltacağına karar vermesi gerekiyor. Aynı zamanda merkez bankasının bankalar arası kısa vadeli fonlama piyasalarında tekrar sorun çıkmaması için varlık alımlarını ne ile ikame ederek fonlama sorunlarına uzun vadeli bir çözüm bulacağını yakında belirlemesi gerekiyor.

Fed ancak tahvil alımlarıyla, yani bu fonlama piyasasına her ay ekstra likidite vererek geçen yılın son aylarında beklenmedik şekilde sıçrayan kısa vadeli faiz oranlarını öngördüğü seviyelere düşürebilmişti. Fed yetkilileri, varlık alımlarıyla faizleri kontrol altında tutma mekanizmasından hoşnut değiller. Bazı politika yapıcılar mümkünse Fed'in 4 trilyon dolara yaklaşan ve büyümeye devam eden bilançosunu küçültmesini istiyorlar.

Bazı Fed yetkilileri varlık alımı yerine bankaların ihtiyaçları ölçüsünde kısa vadeli fon temin edebileceği repo sistemini kalıcı hale getirmeyi istiyorlar. Fed, yine bu amaçla faizleri hedef aralığına yaklaştırmak amacıyla bankalara rezerv fazlası üzerinden ödediği faiz oranını beş baz puan yükseltebilir.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:24120.156
Değişim :  0,30% |  353,96
Açılış :  120.586  
Önceki Kapanış :  119.802  
En Yüksek
120.741 En Düşük
119.506
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 37,00 10.838.634 % 16,72  
DESA 5,28 36.924.018 % 15,28  
AFYON 7,90 384.089.920 % 14,83  
OYLUM 6,53 44.059.313 % 14,76  
GUBRF 10,24 145.877.356 % 10,70  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7221 7,7608 % 0,13  
Frank 6,0826 6,1193 % -0,01  
Riyal 1,5834 1,5914 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.570 1.570 0,97  
Altın Gr. 301 301 1,09  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.983 2.033 -2,31  
Yarım 959 983 -1,12  
Çeyrek 481 492 -0,56  
Gümüş.Ons 17,47 17,51 0,02  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 0,01  
B. Petrol 59,09 59,09 0,28  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru