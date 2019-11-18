San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Düşük enflasyon fırsatlar sunuyor" dedi.
`Düşük enflasyon fırsatlar sunuyor`
18.11.2019 07:38
Son güncelleme : 18.11.2019 07:38
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, cansız enflasyonun ABD Merkez Bankası'na (Fed) borçlanma maliyetlerini düşük tutma ve daha fazla işçinin iş gücü piyasasına çekilmesine yardım etme imkanı sunduğunu söyledi.
"Biz şu anda şanslıyız" dişe konuşan Daly, "Politika faizlerini destekleyici seviyede tutabiliriz ve ücret, fiyat enflasyonu olarak kendisini göstermesini bekleyerek tam istihdamı bulabiliriz. Cansız enflasyon baskısı problemini düzeltebilir ve enflasyonu yeniden hedefe döndürebiliriz" dedi.
Konuşmasında doğrudan Fed'in son faiz indirimine değinmeyen Daly, düşük faizlerin finansal piyasalarda maliyetli dengesizlikler yarattığına dair çok az kanıt bulunduğunu da vurguladı.
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
105.518
En Düşük
104.409
18:055,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0077
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7505
En Düşük
5,7450
18:056,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3623
En Düşük
6,3513
18:05270,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,83
|Açılış
|: 271,08
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,33
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3937
|7,4308
|% 0,17
|
|Frank
|5,7837
|5,8186
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5281
|1,5358
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-0,55
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 5.23 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 072, 173 adet işlem
-
17:58KUYAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 732, 825 adet işlem
-
17:57FONET
Yüzde 10.76 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 165, 192 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT