`Düşük enflasyon fırsatlar sunuyor`















San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, cansız enflasyonun ABD Merkez Bankası'na (Fed) borçlanma maliyetlerini düşük tutma ve daha fazla işçinin iş gücü piyasasına çekilmesine yardım etme imkanı sunduğunu söyledi.



"Biz şu anda şanslıyız" dişe konuşan Daly, "Politika faizlerini destekleyici seviyede tutabiliriz ve ücret, fiyat enflasyonu olarak kendisini göstermesini bekleyerek tam istihdamı bulabiliriz. Cansız enflasyon baskısı problemini düzeltebilir ve enflasyonu yeniden hedefe döndürebiliriz" dedi.



Konuşmasında doğrudan Fed'in son faiz indirimine değinmeyen Daly, düşük faizlerin finansal piyasalarda maliyetli dengesizlikler yarattığına dair çok az kanıt bulunduğunu da vurguladı.