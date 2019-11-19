Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi`ndeki faizler düşük oldukça, banka karlarının baskı altında kalmaya devam edeceği uyarısı yaptı.
`Düşük faiz ortamında banka faizleri baskı altında`
19.11.2019 09:21
Son güncelleme : 19.11.2019 09:25
DHA
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Makroekonomik büyüme görünümünün son zamanlarda zayıflaması ve faiz oranlarının daha uzun süreli düşük tutulması karlılık görünümünü daha olumsuz etkileyecek gibi duruyor" dedi ve ekledi:
"Çoğu piyasa analisti destekleyici para
politikasının net faiz marjlarını negatif etkilemesiyle banka karlılıklarında yaşanacak bir düşüşten endişeleniyor. Net faiz marjları gerçekten de baskı altında."
Euro Bölgesi'nde bankaların görünümünün beklenenin gerisinde kaldığını vurgulayan de Guindos, "Pek çok piyasa analisti, banka kazançlarının yeterli düzeyde olmamasının negatif sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıyor" dedi.
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