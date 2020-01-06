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e-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor

06.01.2020 13:58

Son güncelleme : 06.01.2020 14:06
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB`un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturduklarını belirterek, "e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz" dedi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen "Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada dijitalleşmeye yeni  projelerle devam ettiklerini belirterek, ticarette karşılıklı güveninin önemini  anlattı.

Alıcı ve satıcının birbirini karşılıklı olarak görmediği e-ticaret  ortamında güven unsurunun daha fazla ön plana çıktığına dikkati çeken Pekcan,  yapılan araştırmaların da bunu ortaya koyduğunu söyledi. Pekcan, Türkiye'de  yaklaşık 75 milyon kişinin geniş bant internet sistemine erişim sağladığını ancak  e-ticaretin kullanım oranının yüzde 5,3'te kaldığını, gelişmiş ülkelerde bu  oranın yüzde 11 seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

Pekcan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin, tüketicilerin yüzde  45'inin ödemede sistemlerine duyulan güvensizlik ve gizlilik, yüzde 27’sinin ise  satış, iade ve şikayetlerinin değerlendirilmesi konusunda karşılaşabileceği  sorunları dikkate alarak e-ticarete yanaşmadığını gösterdiğine işaret ederek,  şunları kaydetti:

"e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak  TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturmuş bulunuyoruz. e-ticarette  gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin  giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz."

"İŞLETMELERİN TANINIRLIK VE GÜVENİNİ ARTIRACAK"

TOBB'u güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirdiklerini dile getiren Pekcan, sisteme, elektronik ticaret yapan bütün firmaların gönüllülük  esasına göre başvurabileceklerini ifade etti.

Pekcan, ilgili yasal düzenlemedeki kriterleri sağladığı tespit edilen  e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda  ilgili mevzuatlara uygun davranacak bu siteler denetlenecek ve belli aralıklarla  yapılacak sızma testleri sayesinde de güvenlik açıkları varsa tespit edilecek.  Burada alıcıların sipariş hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerinin  etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Elektronik ticarete konu malın stok  bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri, kargo ve takip sistemi hakkında da bilgi  alınabilecek. Ayrıca güven damgası sağlayıcıları tarafından oluşturulacak çevrim  içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar da çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek.

Tebliğ kapsamında güven damgası sağlayıcılarının uluslararası güven  damgası kuruluşlarından en az birine üye olmasını talep ediyoruz. Böylece, bu  kuruluşların uluslararası geçerliliği olan logolarını güven damgası alan  e-ticaret firmalarımız kendi sitelerinde kullanabilecek. Bu, şirketlerimizin yeni  pazarlara açılmasını, yeni müşterilere ulaşmasını kolaylaştıracak, e-ticaret  girişimcilerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığını, itibarlarını ve  rekabet güçlerini artıracak ve ihracatımızı da pozitif yönde etkileyecek.  e-ticaret yapmak isteyen küçük işletmelerimizin de tanınırlığını ve güvenirliğini artıracak."

ETBİS'İN DETAYLARI YAKIN ZAMANDA PAYLAŞILACAK

Elektronik ticaret verilerinin toplanması ile ilgili 2 Ocak'ta Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) devreye aldıklarını hatırlatan  Pekcan, en kısa zamanda konuya ilişkin detaylarının paylaşılacağını söyledi.

Pekcan, bu sistem ile artık e-ticaretteki verileri kayıt altına alacaklarını ifade ederek, bunlarla yol haritası çizebilmeyi öngördüklerini  kaydetti.

İlk defa e-ticarette güven damgası almaya hak kazanan 12 firma  temsilcisine damga plaketlerini Bakan Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu takdim etti.

"SATIŞ AĞINI YILLAR İÇİNDE GENİŞLETTİK"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı  Özgür Tort, Avrupa ve Türkiye'de online gıda satışını 23 yıl önce Migros'un başlattığını ifade ederek, bugün Türkiye’nin 58 ilinde taze ürün teslimatı  yapabilen tek online kanal olan Migros Sanal Market’in ardından, "Macroonline",  "Tazedirekt" ve "Migros Hemen" ile online satış ağını yıllar içinde ihtiyaçlara  yönelik genişlettiklerini bildirdi.

Tort, Migros Sanal Market'in, bu deneyimi sayesinde Ticaret  Bakanlığının yetkisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen Türkiye’nin Güven Damgası belgesini alan ilk firmalar arasında yer aldığını kaydetti.




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