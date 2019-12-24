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ECB 6,9 milyar euro tutarında varlık alımı yaptı

24.12.2019 09:10

Son güncelleme : 24.12.2019 09:48
Avrupa Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta 6,9 milyar euro tutarında varlık alımı yaptı.



Avrupa Merkez Bankası (ECB), 1 Kasım'da aylık 20 milyar euro hızla başlattığı varlık alım programı çerçevesinde geçtiğimiz hafta 6 milyar 906 milyon euro tutarında kamu sektörü varlığı satın aldığını duyurdu.

Önceki hafta 3,76 milyar euro tutarında varlık alımı yapılmıştı.

Geçtiğimiz hafta varlık destekli menkul kıymet, teminatlı tahvil ve şirket tahvilleri de dahil edildiğinde toplam 7,8 milyar euro tutarında varlık alımı yapıldı.




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