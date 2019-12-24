Avrupa Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta 6,9 milyar euro tutarında varlık alımı yaptı.
ECB 6,9 milyar euro tutarında varlık alımı yaptı
24.12.2019 09:10
Son güncelleme : 24.12.2019 09:48
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 1 Kasım'da aylık 20 milyar euro
hızla başlattığı varlık alım programı çerçevesinde geçtiğimiz hafta 6 milyar 906 milyon euro tutarında kamu sektörü varlığı satın aldığını duyurdu.
Önceki hafta 3,76 milyar euro tutarında varlık alımı yapılmıştı.
Geçtiğimiz hafta varlık destekli menkul kıymet, teminatlı tahvil
ve şirket tahvilleri de dahil edildiğinde toplam 7,8 milyar euro tutarında varlık alımı yapıldı.
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En Yüksek
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En Düşük
0
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|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 5,9450
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|Önceki Kapanış
|: 5,9400
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En Düşük
5,9317
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En Yüksek
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|: -0,11%
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|: 6,5820
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|Önceki Kapanış
|: 6,5760
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6,6095
En Düşük
6,5877
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 284,73
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
284,96
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|POLHO
|3,17
|133.591.358
|% 0,00
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,75
|216.611.008
|% 0,00
|
|SODA
|6,22
|214.611.775
|% 0,00
|
|DOGUB
|2,02
|13.501.720
|% 0,00
|
|POLHO
|3,17
|133.591.358
|% 0,00
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,75
|216.611.008
|% 0,00
|
|SODA
|6,22
|214.611.775
|% 0,00
|
|DOGUB
|2,02
|13.501.720
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% 0,00
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,00
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 0,00
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6658
|7,7042
|% -0,15
|
|Frank
|6,0249
|6,0612
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|4,90
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|0,19
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