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ECB anketinde büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi

24.01.2020 14:04

Son güncelleme : 24.01.2020 14:04
Avrupa Merkez Bankası Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının, bu yılın çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, Euro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1’den yüzde 1,1`e yukarı yönlü revize edildi.



AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Profesyonel Tahminciler Anketi birinci çeyrek sonuçlarını  açıkladı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde yapılan enflasyon tahminlerde  değişiklik olmadı. Buna göre, yıllık harmonize enflasyon bu yıl için yüzde 1,2  olarak, 2021 ve 2022 yılları içinse sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,5 olarak  açıklandı.

Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri de yüzde 1,7’de  sabit kaldı.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor ancak 2013’den beri bu  hedefe ulaşamıyor.

Ankete katılanların, Euro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla  büyüme tahminleri ise 2020 için yüzde 1’den yüzde 1,1’e yukarı yönlü revize  edildi. Ankette GSYH'nin 2021 için yüzde 1,3’den yüzde 1,2’ye aşağı yönlü revize  edilmesi de dikkati çekti. 2022 için de yüzde 1,4 büyüme tahmini yapıldı.

Ortalama uzun vadeli gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise  değişmeyerek yüzde 1,4’te kaldı.

Ankete katılanların, ortalama işsizlik oranı tahminleri, 2020 ve 2021  yılları için değişmeyerek yüzde 7,5, yüzde 7,4’de sabit kalırken, 2022 için yüzde  7,3 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 7,3  olarak açıklandı.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 7-13 Ocak tarihlerinde yapıldı  ve 72 profesyonel katıldı.

Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından  yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör  olarak görülüyor.




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