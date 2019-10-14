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`ECB anlaşmasız Brexit öngörmüyor`

14.10.2019 12:05

Son güncelleme : 14.10.2019 12:05
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa Merkez Bankası`nın Birleşik Krallık`ın Avrupa Birliği`nden anlaşmasız ayrılmasını öngörmediğini söyledi.



DHA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, anlaşmasız Brexit'in öngörülmemesinin yanında bankalarda izlenen düşük karlılığın, Euro Bölgesi'ndeki en büyük risklerden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Luis de Guindos, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk aşaması üzerinde anlaşmalarını da olumlu bir sonuç olarak değerlendirdi.

Gün içinde Birleşik Krallık hükümetinin 2017'deki ilk Kraliçe Konuşması'ndan bu yana ilk kez yasa planlarını duyurması bekleniyor. Bunun yanında Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği temsilcileri, Brexit görüşmelerinin en önemli anlaşmazlıklarından biri olan İrlanda sınır problemini görüşmek için Lüksemburg'da bir araya gelecek.




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