Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası`nın eylül teşvik paketini tam olarak uygulayacağını söyledi.
`ECB eylül paketini tam olarak uygulayacak`
17.10.2019 09:53
Son güncelleme : 17.10.2019 09:53
Fransa Merkez Bankası Başkanı
ve Avrupa Merkez Bankası
Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül teşvik paketini tam olarak uygulayacağını ve önlemler hakkında açık anlaşmazlıklardan haftalar sonra sayfayı çevirme zamanı olduğunu söyledi.
Villeroy "Şüphe yok: Taahhüt ettik ve tüm paket uygulanacak" dedi ve varlık alımlarına da karşı olduğunu tekrarladı. Villeroy, artık geleceğe bakma zamanı olduğunu vurguladı.
Villeroy, ekonomik yavaşlama ve düşük enflasyon
karşısında destekleyici para
politikasını sürdürmek zorunda olduklarını da ifade etti.
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