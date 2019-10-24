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ECB faiz toplantısında Draghi’ye veda ediyor

24.10.2019 13:55

Son güncelleme : 24.10.2019 13:55
Avrupa Merkez Bankası`nın bugünkü toplantısında herhangi bir değişiklik beklenmezken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi`nin son toplantısı olması dolayısıyla dikkati çekiyor.



AA

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) değişiklik beklemeyen piyasalar, yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarına odaklanacak ve ileride yapılabilecek politik  değişiklere yönelik ipuçları arayacak.

Bankanın faiz kararı TSİ ile 14.45'te açıklanacak. Daha sonra TSİ ile 15.30’da Draghi basın toplantısı düzenleyecek.

Draghi’nin Euro Bölgesi’ndeki hükümetlerden ekonomiyi desteklemek için mali önlemler alması için acil çağrı yapması bekleniyor. Ayrıca, Euro Bölgesi'nde devam eden ekonomik zayıflık göz önüne alındığında, ECB’nin gevşek para politikasına son vermesi öngörülmüyor.

8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Mario Draghi, ekim sonunda görevini Christine Lagarde'ye devredecek.

ECB başkanları 8 yıl görev yapıyor. Uzmanlar, Christine Lagarde'nin siyasi ağırlığının Euro Bölgesi hükümetlerinin kendisi üzerinde baskı kurmasını zorlaştıracağı öngörüsünde bulunuyor.

Tecrübeli bir merkez bankası yöneticisi ve iktisat bilimleri profesörü olan Mario Draghi, 2008 finansal krizinin hissedilmeye devam ettiği 2011'de ECB'nin başına gelerek "Euro Bölgesi'ni kurtaran yönetici" olarak takdir toplamıştı. Draghi, Euro Bölgesi krizinde, "ECB'nin ortak para birimini savunmak  için ne gerekiyorsa yapacağını" söylemişti. Birçok uzman, Draghi’nin bu politikasının euroyu kurtardığı konusunda birleşirken, Draghi, "Euro Bölgesi'ni ekonomik krizden kurtaran isim" olarak takdir toplamıştı. 

Draghi, Temmuz 2012'de Londra'da yaptığı konuşmada, "Görevimiz dahilinde ECB, euroyu korumak  için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve bana inanın, bu yeterli olacak." ifadelerini  kullanmıştı. Uzmanlar, Euro Bölgesi'nin büyük bir ekonomi olmakla beraber tek bir ayak olan ECB'nin üzerinde durduğunu ifade ederek, Lagarde'nin  ECB Başkanı olarak yanlış kararlar vermesi halinde Avrupa projesinin çökmesine neden olabileceği gibi sürdürülebilir ve etkili bir projeye de  dönüştürebileceğini belirtiyor.

AB'nin para politikalarını belirleyen ve yürüten ECB, tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan faaliyet gösteriyor. Frankfurt merkezli ECB'nin görevi, para birimi olarak euroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak.

Kurum, AB'nin para politikasını belirleyip uyguluyor. Döviz işlemlerinin yürütülmesi, üye ülkelerin resmi döviz rezervlerinin tutulması ile ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin sağlanması görevlerini de yerine getiren  ECB, Euro Bölgesi'nde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkili merci.

ECB, eylüldeki toplantısında, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,50'ye çekerken, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar euro seviyesinde tekrar başlanacağını duyurmuştu.




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