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`ECB faizleri tabana vurmadı`

08.10.2019 13:22

Son güncelleme : 08.10.2019 13:22
Avrupa Merkez Bankası üyesi Pablo Hernandez de Cos, Banka`nın faizlerinin taban orana henüz ulaşmadığını söyledi.



İspanya Merkez Bankası Başkanı olan De Cos, "Kanıtlar, bizim faizlerde dönüş noktasına henüz ulaşmadığımıza işaret ediyor. Eğer faizler uzun süre negatif seviyede kalır ise banka tabanı parasal aktarımı engellemekle sonuçlanabilir" diye konuştu.

De Cos ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) içinde bulunulan zorlu ortamda para politikası stratejisini ayarlaması ve faiz oranlarını tamamlayacak geleneksel olmayan araçlar kullanması gerektiğini de savundu.




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