Avrupa Merkez Bankası üyesi Pablo Hernandez de Cos, Banka`nın faizlerinin taban orana henüz ulaşmadığını söyledi.
`ECB faizleri tabana vurmadı`
08.10.2019 13:22
Son güncelleme : 08.10.2019 13:22
İspanya Merkez Bankası Başkanı
olan De Cos, "Kanıtlar, bizim
faizlerde dönüş noktasına henüz ulaşmadığımıza işaret ediyor. Eğer faizler uzun süre negatif seviyede kalır ise banka tabanı parasal aktarımı engellemekle sonuçlanabilir" diye konuştu.
De Cos ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) içinde bulunulan zorlu ortamda para politikası
stratejisini ayarlaması ve faiz
oranlarını tamamlayacak geleneksel olmayan araçlar kullanması gerektiğini de savundu.
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