Avrupa Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasındaki 45 milyar dolarlık döviz takas (swap) anlaşması 3 yıl daha uzatıldı.
ECB ile BBoC arasında döviz takas anlaşması uzatıldı
25.10.2019 16:19
Son güncelleme : 25.10.2019 17:29
AA
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, Eurosystem açısından bu uzatma anlaşmasının renminbi pazarında aksaklıklar durumunda Euro
Bölgesi’ndeki bankaların ani ve geçici likidite
sıkıntısının giderilmesine olanak tanıyacağı ve küresel finansal istikrara katkıda bulunacağı belirtildi.
Açıklamada, ECB ve Çin Merkez Bankası
(BBoC) arasında ilk döviz takas anlaşmasının 2013’te azami 45 milyar euro olarak imzalandığı, 2016’da 3 yıl daha uzatıldığı hatırlatıldı.
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