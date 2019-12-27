Avrupa Merkez Bankası, küresel reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla`nın 2019`un ilk yarısında zayıfladığını, fakat yıl sonuna doğru bazı risklerin azalmasıyla ılımlı ekonomik büyüme işaretlerinin görüldüğünü duyurdu.
ECB: Ilımlı ekonomik büyüme bekleniyor
27.12.2019 13:35
Son güncelleme : 27.12.2019 13:41
DHA
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomik bülteninde, imalat ve yatırımlar politik belirsizlik, ticari gerilimler ve Brexit gelişmelerinden etkilenen gelişmekte olan piyasalarda yavaş bir toparlanma beklendiği belirtildi.
Fakat elde edilen yeni bilgiler, anket bazlı veriler tarafından da doğrulanarak küresel büyümede istikrara işaret ediyor. Özellikle, Satınalama Yöneticileri Endeksleri (PMI) verileri, imalat üretimi ve hizmet üretimi büyümesinde ılımlı büyüme olacağını gösteriyor.
İleriye bakıldığında, küresel ekonomik aktivitedeki büyümenin yüzeysel olacağı ve gelişmiş ekonomilerde ılımlı büyüme, gelişmekte olan ekonomilerde de ağır büyümeye işaret ettiği görülüyor.
Banka, 2019'da küresel GSYH büyümesini yüzde 1.2, 2020 için yüzde 1.1 ve 2021 ile 2022 yılları için de yüzde 1.4 olarak öngördü. Euro
Bölgesi reel GSYH büyümesi de, yılın üçüncü çeyreğinde geçen çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 0.2'de kaldı.
Ayrıca, Euro Bölgesi işsizlik oranı da Ekim ayındaki yüzde 7.5 düzeyinden üçüncü çeyrekte hafif artışla yüzde 7.6 olarak belirlenirken ECB, yakın dönemde istihdam büyümesinin de olumlu ilerlemeye devam edeceğini öngördü.
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|% 2,58
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|IHLGM
|1,10
|44.116.975
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|6,1057
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|289
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|1.937
|4,00
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|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
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|Yarım
|920
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|462
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|1,69
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