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ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımında çekinceli

10.10.2019 17:30

Son güncelleme : 10.10.2019 17:53
Avrupa Merkez Bankası`nın eylül ayı para politikası toplantı tutanaklarında, bankanın para politikası kurulunun bütün üyelerinin "düşük büyüme ve enflasyon" karşısında ek gevşeme ihtiyacı konusunda mutabık kalmalarına rağmen, bazı üyelerin tahvil alımına yeniden başlamayı desteklemediği belirtildi.



AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 11-12 Eylül’de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı  tutanaklarda, ECB’nin Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programını başlatmasına bazı kurul üyelerinin karşı çıktığına yer verildi.

Tutanaklarda, karşı çıkan üyelerin, parasal genişlemenin ucunun açık bırakılmasının, zamanla piyasalar tarafından daha fazla varlık alımı beklentisine  yol açabileceği endişesi taşıdığı belirtildi.

Tutanaklarda, “Bazı üyeler, varlık alımlarının yeniden başlatmak için  durumun yeterince güçlü olmadığını değerlendirdi. Bu varlık alımını daha az  etkili bir araç olarak gördükleri veya son çare olarak gördüklerinden  kaynaklandı” ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda, ECB'nin daha fazla tahvil alımı için ne kadar yeri olduğuna işaret edilmezken, alımın limitleri zorlaması için önemli bir zamanın olduğuna vurgu yapıldı.

Tutanaklarda, bazı kurul üyelerinin varlık alımı yeniden başlatmanın genişleme paketinin de yer almazsa, 20 baz puanlık faiz indirimini desteklemeye hazır olduklarını söylediklerine yer verildi.

ECB tutanaklarında, parasal geçiş mekanizmasının iyi çalıştığı ve bankaların uzun vadeli kredilerinde geliştirilen koşullardan yararlandığına da vurgu yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası, 12 Eylül’de Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı açıklamış, mevduat faizini de beklentilere paralel olarak 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,40’dan yüzde eksi 0,50'ye çekmişti.

Banka, kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlayacak.

ECB, 2015'in mart ayından itibaren Euro Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6  trilyon euro seviyesindeki tahvil alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı.




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