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`ECB`nin cari para politikası yanlış`

14.10.2019 07:42

Son güncelleme : 14.10.2019 07:42
Avusturya Merkez Bankası`nın yeni başkanı Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası`nın cari ultra gevşek para politikasını sert bir dille eleştirdi.



Geçtiğimiz ay göreve gelen Holzmann yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) cari politikasının yanlış olduğunu savundu ve Christine Lagarde'nin göreve başlaması sonrasında bu politikanın değişeceğini umduğunu söyledi.

Holzmann, "Benim görüşüme göre ECB'nin cari para politikası yanlış ve gelecekte farklı bir politikaya ihtiyaç var" dedi.

Gelecek ay görevi Draghi'den alacak olan Christine Lagarde'nin para politikası konusunda yeni bir yaklaşım sergilemesini uman Holzmann, "Lagarde çok iyi bir politikacı. IMF'de farklı görüşler arasında dengeyi sağlayabildi. ECB'de farklı görüşleri dinleyeceğine ve onları ciddiye alarak yeni bir yaklaşım bulmaya çalışacağına inanıyorum" diye konuştu.





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