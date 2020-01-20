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Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatta karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor

20.01.2020 11:34

Son güncelleme : 20.01.2020 11:34
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik olarak 2020 yılını ihracatta "Sürdürülebilirlik Yılı" olarak belirlediklerini, ihracatta karbon ayak izini azaltmak üzere çalışma yapacaklarını ifade etti.



AA

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak  Eskinazi, birlik binasında düzenlenen basın toplantısında, 2019'u Çin yılı ilan ettiklerini anımsattı.

Çin konusunda çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten  Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak temel amacımız, ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak. Kurum içi strateji geliştirme çalışmalarında bu  amaçla 2020 yılının 'Sürdürülebilirlik Yılı' olarak belirlenmesine karar verdik."  diye konuştu.

İzmir'in Türkiye'ye ihracatı öğreten bir şehir olduğunu ifade eden  Eskinazi, sürdürülebilirlik konusunda da öncü olmayı hedeflediklerini aktardı.

Ege Bölgesi'nin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya  göstermek istediklerinin altını çizen Eskinazi, "Bu amaçla 2020 yılında yerel  yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile  iş birliği yapacağız. Sürdürülebilirlik ile ilgili elçilik görevi görecek  Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kuracağız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi  olan Birleşmiş Milletler bünyesindeki Global Compact’a üye olduklarını kaydeden  Eskinazi, bu kurumun ortaya koyduğu insan hakları, yolsuzlukla mücadele, çevre ve  çalışma standartlarını belirleyen 10 ilkeyi hayata geçirmekte kararlı olduklarını  aktardı.

Birlik olarak pet şişe kullanımını bıraktıklarını, yaklaşık 15 yıldır  kağıtsız ortamda çalıştıklarını dile getiren Eskinazi, yaklaşık 30 yıldır da  sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından olan organik üretim faaliyetine devam  ettiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından organik sektöründe "koordinatör birlik"  olarak atandıklarına işaret eden Eskinazi, "Bizden sonra gelecek nesillerin  kaynaklarından çalmadan, mevcut kaynakları doğaya duyarlı şekilde kullanacak  yöntemleri geliştirmeli ve uygulamalıyız. İhracatı daha az karbon ayak izi  bırakarak yapmak ve 2020 yılında hedeflerimize ulaşmak için Ege İhracatçı  Birlikleri olarak 366 gün 24 saat, 'Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir  üretim ve sürdürülebilir ihracat' sloganıyla çalışacağız." dedi.

"KESTİĞİMİZ HER AĞACIN KARŞILIĞINDA 10 AĞAÇ DİKİYORUZ"

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Maden İhracatçıları Birliği  Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da maden sektörünün ormanlara zarar verdiğine  dair bilgi kirliliğinin olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin maden potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Kaya,  "Sürdürülebilir çevre ve insan için her görüşmeyi yapıyoruz. Bir tane Türkiye  var. Biz de bu annenin çocuklarıyız. Yaklaşık 100 bin ağaç diktik sektör olarak.  Kestiğimiz her ağacın karşılığında 10 ağaç dikiyoruz. 'Ben' değil 'biz' diyerek  hassasiyetlerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

Bir diğer koordinatör başkan yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri  İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de sürdürülebilirliğin ihracat  rakamlarına doğrudan yansıyacağını ifade etti.




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