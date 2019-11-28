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`Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı`

28.11.2019 11:41

Son güncelleme : 28.11.2019 11:45
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı ve son rakamlar gösteriyor ki Allah`ın izniyle son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı" dedi.



AA

"24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Albayrak'ı, havalimanında Vali İsmail Ustaoğlu, bazı bölge illerinin milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti  İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer karşıladı.

Albayrak, burada kendisini bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada, hem ana ocağı hem baba ocağında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kendisini samimi, muhabbetli şekilde karşılayanlara teşekkür etti.

Trabzon'da önemli bir programları olduğunu belirten Albayrak, "Hazine  ve Maliye Bakanı olarak inşallah Türkiye'nin ticaret ve ekonomi merkezi olması  noktasında uluslararası bir programımız var. Dünyanın dört bir tarafından  yatırımcılar, iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir program var. O programa  gelerek hem Trabzon hem Türkiye için yeni ekonomi dönemimizde büyük ve güçlü  Türkiye idealimize hizmet etme noktasında önemli bir görüşme yapacağız, toplantı  yapacağız." diye konuştu.

'Önemli adımlar atacağız'

Albayrak, programda iş dünyası ile konuşmaları olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankalarımızı getirdik, Türkiye ekonomisi özelinde önemli  adımlar  atacağız. Niye? Şunu çok net görmemiz lazım, özellikle son bir senedir Türkiye  ekonomimize  büyük bir operasyon oldu, takip ettik değil mi? Biz dediğimiz zaman  çok fazla dikkate almadı birileri ama operasyonu yapanlar bunu itiraf edince  birileri görmeye başladı bunu, öyle değil mi Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine ve  elhamdülillah Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir  refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye  başladı ve son rakamlar gösteriyor ki Allah'ın izniyle son çeyrek itibarıyla  Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı. Ekim,  kasım, aralık ayları tekrar yüzde 5 büyüyor. Bu ne demek biliyor musunuz?  İstihdam demek, yatırım demek, Türkiye ekonomisinin gelir düzeyinin hep birlikte  eskisinden daha güçlü artmaya başlaması demek ve Allah'ın izniyle bu yola girmeye  başladık."

'Ülkemizin başında güçlü bir lider var'

Kur saldırılarına, ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla  yollarına devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, "Tabii ülkemizin başında çok  güçlü bir lider var, ülkemizin başında çok büyük bir dünya lideri var. Son bir  aydaki yaşananlara aslında bunun çok güzel bir örneği olarak şahit olduk değil  mi? Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle bir tarafta bir dünyanın bir gücü, bir  tarafta diğer süper gücü öyle mi, bu müzakerelerle Türkiye, askeri operasyonlarla  Türkiye çok büyük bir başarı elde etti, takip ettik değil mi? Allah'ın izniyle  hem askeri, güvenlik politikalarımızla hem ekonomi politikalarımızla yeni dünya  düzeninde toplumla milletle sizlerle hep birlikte yekvücut olarak Türkiye'yi çok  daha güçlü yarınlara taşıyacağız." dedi.

Bakan Albayrak, iktidarlarının Karadeniz'in, Trabzon başta olmak üzere  her daim çok güçlü destek verdiğini dile getirerek, "Ben burada Trabzon'un evladı  olarak sizlerin şahsında tüm Trabzonlu hemşehrilerime bir kez daha kalben en  derin teşekkürlerimi iletmek istiyorum, hepinizden Allah razı olsun." ifadesini  kullandı.




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