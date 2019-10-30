Ekonomik güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4,5 yükselerek 86`dan 89,8`e ulaştı.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
30.10.2019 10:00
Son güncelleme : 30.10.2019 10:18
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre endeks
bu ay, geçen aya göre yüzde 4,5 artarak 86'dan 89,8'e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Ekim ayında tüketici güven endeksi 57, reel kesim güven endeksi 104,2, hizmet sektörü güven endeksi 90,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3 ve inşaat sektörü güven endeksi 65,1 değerine yükseldi.
10:0398.696
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -1.142,18
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
98.928
En Düşük
98.641
10:035,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0326
|Açılış
|: 5,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7709
En Düşük
5,7338
10:036,4164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4174
En Düşük
6,3589
10:03276,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,68
|Açılış
|: 276,17
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,30
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|AVHOL
|2,17
|235.226
|% 6,90
|
|SALIX
|5,00
|505
|% 5,49
|
|ORMA
|2,95
|620
|% 4,98
|
|MERIT
|11,99
|48
|% 3,81
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|ALYAG
|0,40
|16.600
|% -6,98
|
|BALAT
|0,31
|1.121
|% -3,13
|
|EGCEY
|0,32
|4.589
|% -3,03
|
|THYAO
|11,63
|5.408.939
|% -1,77
|
|QNBFB
|18,79
|4.530.799
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|4.395.539
|% 0,00
|
|PETKM
|3,48
|3.034.403
|% -0,85
|
|GARAN
|9,24
|2.967.463
|% -2,43
|
|ISFIN
|2,71
|4.395.539
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|1.832.412
|% -1,64
|
|IHLAS
|0,52
|694.443
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,76
|915.807
|% 0,00
|
|PETKM
|3,48
|3.034.403
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4019
|7,4390
|% 0,56
|
|Frank
|5,7835
|5,8184
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5327
|1,5404
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|1,66
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,56
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|
|Yarım
|876
|899
|-14,40
|
|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,57
|