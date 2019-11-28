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Ekonomik güven endeksi açıklandı

28.11.2019 10:00

Son güncelleme : 28.11.2019 10:17
Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 1,7 yükselerek 89,8`den 91,3`e ulaştı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 1,7 artarak 89,8'den 91,3'e çıktı. Endeksteki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9, reel kesim güven endeksi  105,9 ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Söz konusu ayda perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.




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