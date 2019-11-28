Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 1,7 yükselerek 89,8`den 91,3`e ulaştı.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
28.11.2019 10:00
Son güncelleme : 28.11.2019 10:17
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 1,7 artarak 89,8'den 91,3'e çıktı. Endeksteki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9, reel kesim güven endeksi 105,9 ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Söz konusu ayda perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.
10:00106.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 394,40
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
106.261
En Düşük
106.085
10:005,7747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7839
En Düşük
5,7636
10:006,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3721
En Düşük
6,3454
10:00270,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,10
|Açılış
|: 270,19
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,94
BIST En Aktif Hisseler
|MEMSA
|0,22
|175.677
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,49
|168.396
|% 9,94
|
|BALAT
|0,37
|21.814
|% 8,82
|
|AKCNS
|9,00
|735.876
|% 4,65
|
|DOKTA
|29,00
|3.248
|% 3,20
|
|EMNIS
|1,35
|6.953
|% -10,00
|
|OLMIP
|7,00
|174.489
|% -8,97
|
|TKURU
|7,51
|8.449
|% -3,72
|
|BRKO
|0,26
|13.126
|% -3,70
|
|ATEKS
|12,44
|122.012
|% -2,58
|
|VAKBN
|5,07
|172.649.912
|% 0,00
|
|VESTL
|10,88
|125.243.214
|% 0,00
|
|GSDHO
|1,12
|62.922.691
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,75
|39.688.112
|% 0,00
|
|USAK
|1,85
|37.921.588
|% 0,00
|
|GSDHO
|1,12
|62.922.691
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,07
|172.649.912
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,75
|39.688.112
|% 0,00
|
|USAK
|1,85
|37.921.588
|% 0,00
|
|VESTL
|10,88
|125.243.214
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4480
|7,4854
|% 0,18
|
|Frank
|5,7532
|5,7878
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,00
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,25
|