Ekonomik güven endeksi açıklandı













AA

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 2,6 artarak 91,3'ten 93,8'e çıktı. Endeksteki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Aralık ayında, reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 68,9 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi.