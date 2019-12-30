Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 yükselerek 91,3`ten 93,8`e çıktı.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
30.12.2019 10:00
Son güncelleme : 30.12.2019 10:17
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 2,6 artarak 91,3'ten 93,8'e çıktı. Endeksteki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Aralık ayında, reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 68,9 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi.
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114.259
En Düşük
114.057
10:025,9486
En Yüksek
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|| -0,0090
|Açılış
|: 5,9520
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|Önceki Kapanış
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5,9539
En Düşük
5,9423
10:026,6671
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0075
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,6472
10:02289,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
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|
|Önceki Kapanış
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|% 14,86
|
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|1,13
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|
|FRIGO
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|
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|1,75
|246.939
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|
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|% 0,00
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|% 0,00
|
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|GSDHO
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|% 0,00
|
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|% 0,00
|
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|
|GUSGR
|2,24
|66.822.502
|% 0,00
|
|HALKB
|5,86
|123.925.815
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7739
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|
|Frank
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|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
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|1.514
|1.514
|2,80
|
|Altın Gr.
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|290
|0,09
|
|Cumhuriyet
|1.925
|1.950
|5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|10,60
|
|Yarım
|922
|946
|5,13
|
|Çeyrek
|462
|473
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
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