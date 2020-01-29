Ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
29.01.2020 10:05
Son güncelleme : 29.01.2020 10:11
Ekonomik güven endeksi 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında %0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında %0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Ocak ayında %2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldı.
18:05119.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
0
En Düşük
0
18:055,9467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9467
En Düşük
5,9367
18:056,5489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
18:05299,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 299,68
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|MGROS
|25,72
|113.428.716
|% 0,00
|
|MIPAZ
|2,81
|35.869.728
|% 0,00
|
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|MGROS
|25,72
|113.428.716
|% 0,00
|
|MIPAZ
|2,81
|35.869.728
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|ASELS
|23,22
|507.403.880
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|KRSTL
|2,12
|393.422.263
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|235.954.638
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7201
|7,7588
|% 0,11
|
|Frank
|6,0819
|6,1185
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5799
|1,5879
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-0,92
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,52
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,67
|