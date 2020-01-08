İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, merkez bankalarının para politikası cephanelerinin 10 yıl önceki global finansal kriz tarafından tüketilmiş olmaları nedeniyle keskin bir ekonomik daralma ile mücadele edemeyebileceklerini söyledi.
`Ekonomik kriz merkez bankalarını zorlayabilir`
08.01.2020 09:23
Son güncelleme : 08.01.2020 09:23
Financial Times'a konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark
Carney, "Tüm büyük merkez bankalarının önceden olduğuna göre çok daha az cephaneleri olduğu genel olarak doğru ve benim görüşüme göre bu durum bir süre daha devam edecek. Eğer geleneksel bir resesyondan daha fazla teşvike ihtiyaç duyan derin bir daralma yaşanır ise para
politikasının buna yanıt için yeterli alanı olup olmadığı net değil" dedi.
Carney ayrıca, ABD ve Euro
Bölgesi'nde geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin borçlanmayı ve harcamaları cesaretlendirdiğini belirtti ve "Global ekonomiye teşvik akışını görmeye başlıyoruz" diye konuştu.
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