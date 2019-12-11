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Ekonomistler 200-250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor

11.12.2019 11:18

Son güncelleme : 11.12.2019 11:18
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu`nun yarınki toplantısında politika faizinin 200-250 baz puan indirilebileceğini tahmin ediyor.



AA

Merkez Bankası PPK toplantısının 8'incisi  yarın gerçekleştirilecek.  Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı,  250 baz puanlık indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekilmişti.

Temmuz, eylül ve ekim toplantılarında politika faizinin güçlü bir  şekilde 1000 baz puan indirildiğini anımsatan ekonomistler, bu ayki toplantıda da  politika faizinin 200-250 baz puanlık düşüşle yüzde 11,50-12'ye çekileceğini  tahmin ediyor.

"İNDİRİM, BEKLENTİLERDEN FAZLA OLABİLİR"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın,  aralık toplantısında enflasyonun daha önce yüzde 12 olarak revize edilen yıl sonu  tahmininin altında kalma olasılığını gerekçe göstererek faiz indirimlerine devam  edeceğini söyledi.

Medyan beklentinin 150 baz puan düzeyinde bulunduğunu ifade eden  Bürümcekçi, "Önceki aylarda TCMB'nin anket beklentilerinden fazla ancak swap para  piyasası faizlerine daha yakın indirimler yapması, yine indirimin daha fazla  olabileceği beklentisini canlı tutmaktadır." dedi.

Bürümcekçi, gelecek yıl enflasyonun en azından ilk çeyrek boyunca  yüzde 11,5 civarı gerçekleşmesinin olası göründüğünü ve faiz indirimlerine bir  süre ara verilebileceğini belirtti.

Beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faiz seviyesinin benzer  gelişmekte olan ülkelere yaklaşmasının da frene basılma ihtiyacını gösterdiğini  kaydeden Bürümcekçi, yarınki toplantıda faiz indirimi ile beraber bu yönde bir  sinyal verilip verilmeyeceğinin de önemli olacağını vurguladı.

"YILI YÜZDE 12 POLİTİKA FAİZİ İLE TAMAMLAYABİLİRİZ"

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül de  Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan civarında indirebileceğini  belirtti.

Piyasa beklentisinin 150-200 baz puan seviyelerinde olduğunu ifade  eden Şengül, yüzde 12 seviyelerinde politika faizi ile yılın tamamlanabileceğini  söyledi.

Enflasyondaki düşüşle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimi için  yeri açıldığına dikkati çeken Şengül, "TCMB, bunu kullanarak 250 baz puan kadar  olmasa da biraz altında indirim gerçekleştirecektir. Gelecek yıl için Merkez  Bankası 'bekle-gör' politikası izleyecektir. Muhtemelen yılın ilk yarısında ağır  hareket eden, yılın ikinci yarısında gelişmelere göre strateji belirleyen bir  Merkez Bankası göreceğiz." diye konuştu.

Şengül, enflasyonda 2020'de çok ciddi düşüş beklemediği için politika  faizinde tek hanenin görülmesinin zor olduğunu söyledi.

"MERKEZ BANKASI, 2020'DE 'BEKLE-GÖR' POLİTİKASI İZLEYEBİLİR"

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer ise son dönemde küresel  piyasalardaki düşük volatiliteye paralel Türk lirası volatilitesinin yüzde 8'lere  kadar gevşediğini ve TL'deki oynaklığın enflasyon görünümününe ilişkin  beklentileri iyileştirdiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin bankacılık sektörünün Merkez Bankası'nın  fiyatlamasından çok daha agresif bir şekilde olumluyu yansıttığına işaret  ettiğini belirten Sözer, "Bankacılık sektörünün mevduat faizleri ışığında, Merkez  Bankası'nın bu haftaki toplantısında 250 baz puan indirim dahi olsa piyasadaki  endişenin kaygı verici düzeyde olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Sözer, Merkez Bankası'nın yılı yüzde 11,50 politika faizi ile tamamlayabileceğini kaydetti.

2020 yılı para politikasına ilişkin de Sözer, "Merkez Bankası,  kredibilitesini artırmak için 250 baz puan indirim yapıp, uzunca bir müddet  'bekle-gör' politikası izleyip 2020'nin ikinci yarısında da faizi tek haneye  indirebilir." dedi.




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