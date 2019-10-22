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Ekonomistler TCMB`den faiz indirimi bekliyor

22.10.2019 13:27

Son güncelleme : 22.10.2019 13:31
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim gerçekleşeceğini, piyasalar tarafından aralık toplantısında da faiz indiriminin devam edebileceğinin fiyatlandığını belirtti.



AA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 7'ncisi  24 Ekim'de gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 325 baz puanlık indirimle yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekilmişti.

Ekonomistler, temmuz ve eylül toplantılarında politika faizinin güçlü bir şekilde 750 baz puan indirildiğini anımsattı. Bu ayki toplantıda da politika faizinin 100 baz puanlık düşüşle yüzde 15,50'ye çekileceğini tahmin ediyor.

"MERKEZ BANKASI YILI YÜZDE 15’LİK BİR POLİTİKA FAİZİYLE TAMAMLAMAYI TERCİH EDEBİLİR"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz enflasyondaki düşüş eğiliminin desteğiyle yıl  sonuna kadar 150 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına ilişkin görüşünü koruduğunu bildirdi.

TCMB’nin 24 Ekim’deki toplantıda, yıl sonuna kadar olmasını beklediği 150 baz puanlık indirimi yapıp yılın son toplantısı olacak aralık ayını pas  geçebileceğini kaydeden Yılmaz, “Çünkü aleyhte baz etkisi nedeniyle enflasyonun  ekimden sonra yükselişe geçmesi bekleniyor.” dedi.

Yılmaz, Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekata ilişkin gelişmeler ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı  Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden gelecek haber akışının takip edileceğini  ifade ederek, “Bu konularda herhangi bir sorun olmazsa TCMB, perşembe günü 150  baz puan indirim yaparak 2019’u yüzde 15’lik bir politika faiziyle tamamlamayı  tercih edebilir. Tedirginliğe neden olabilecek gelişmelerin olması durumunda ise  bu ay küçük bir faiz indirimi adımı atılarak, aralık toplantısında da faiz  indirimine devam edebileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"ÖLÇÜLÜ ADIM BEKLİYORUZ"

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, perşembe  günü PPK toplantısında 100 baz puan faiz indirimi beklediklerini belirterek,  politika faizinin yılı yüzde 15-15,5 seviyesinde kapayacağını tahmin ettiklerini  söyledi.

PPK'nın son karar notunda "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." söylemiyle önden yüklemeli olarak faiz indirimlerinin  büyük bölümünün yapıldığını, bundan sonra daha sınırlı adımlarla devam  edilebileceğine işaret ettiğini belirten Gökşen, daha sonra farklı, iletişim  notlarında da aynı mesajın tekrarlandığı aktardı.

Gökşen, bu çerçevede ekim ayında daha ölçülü bir adım beklediklerini  ifade ederek, "Diğer taraftan 2020'nin başlarında yıllık enflasyonun nispeten  daha yatay bir seyir takip edeceği beklentimiz dolayısıyla PPK'nın da bir süre  politika faizini sabit bırakacağını düşünüyoruz. Karar notunda ise 'dezenflasyon  patikasıyla büyük ölçüde uyumlu' söyleminin devamı söz konusu olursa, ölçülü ek  faiz indirimlerinin olabileceği sinyalini verebilir. Dolayısıyla bu durumda  aralık için de faiz indirimi beklentileri oluşabilir." değerlendirmelerinde  bulundu.

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy ise TCMB'nin son iki  toplantısında enflasyon tarafında yaşanan iyileşme ve piyasanın özellikle tahvil  tarafında verdiği pozitif manevra alanını kullanarak toplamda 750 baz puanlık  faiz indirimine gittiğini ve piyasanın bu indirimlere tepkisinin pozitif olduğunu  anımsattı.

Barış Pınarı Harekatı ile kur ve tahvil piyasasında yaşanan oynaklığın  sınırlı kaldığına dikkati çeken Paksoy, "ABD ile yapılan anlaşma ile  yaptırımların kaldırılması ve Rusya ile yapılacak görüşmelerin de fiyatlamalar  üzerinde ılımlı etkileri olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla iyileşen  enflasyon beklentilerine paralel politika faizinde mevcut 150-250 baz puanlık  manevra alanının yılın son iki toplantısında kullanılmasını mümkün görüyorum."  şeklinde konuştu.

AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14  ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin  beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim oldu. Ankete katılan ekonomistlerin  biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13  ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı.




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