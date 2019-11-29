AA Finans Büyüme Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla`nın 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor.
Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu
29.11.2019 14:58
Son güncelleme : 29.11.2019 14:58
AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2 Aralık Pazartesi günü açıklanacak 2019 yılı 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistler yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 0,2 ile yüzde 1,9 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en düşük 0,1, en yüksek yüzde 0,8 oldu.
Türkiye ekonomisi 2019'un 2. çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmüştü.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 107,64
|Açılış
|: 107.300
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|Önceki Kapanış
|: 107.126
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107.670
En Düşük
106.968
14:415,7533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0072
|Açılış
|: 5,7390
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|Önceki Kapanış
|: 5,7620
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5,7671
En Düşük
5,7399
14:416,3278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0192
|Açılış
|: 6,3150
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,3528
En Düşük
6,3210
14:41269,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,83
|Açılış
|: 269,25
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|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|3,98
|115.289.638
|% 14,70
|
|BJKAS
|2,89
|120.216.276
|% 14,68
|
|QNBFL
|62,60
|4.876.449
|% 12,79
|
|SMART
|6,12
|120.108.609
|% 12,09
|
|DMSAS
|3,11
|35.366.696
|% 11,47
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|DOKTA
|30,70
|36.586
|% -6,97
|
|AYCES
|8,23
|554.549
|% -4,30
|
|CEOEM
|8,24
|3.112.702
|% -4,30
|
|MEPET
|1,88
|22.149.771
|% -3,59
|
|THYAO
|13,73
|767.659.758
|% -0,65
|
|GARAN
|10,14
|248.782.371
|% 0,50
|
|EREGL
|8,00
|228.969.471
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,38
|178.242.827
|% 0,00
|
|SISE
|5,05
|141.387.977
|% 1,20
|
|KRDMD
|2,38
|178.242.827
|% 0,00
|
|THYAO
|13,73
|767.659.758
|% -0,65
|
|GSRAY
|1,94
|92.800.241
|% 6,01
|
|BJKAS
|2,89
|120.216.276
|% 14,68
|
|TSKB
|1,02
|44.455.237
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3984
|7,4355
|% -0,22
|
|Frank
|5,7254
|5,7599
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|-1,64
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.778
|1.822
|-4,56
|
|Yarım
|859
|882
|-2,20
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,00
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|B. Petrol
|62,88
|62,88
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