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Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu

29.11.2019 14:58

Son güncelleme : 29.11.2019 14:58
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla`nın 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor.



AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2 Aralık Pazartesi günü açıklanacak 2019 yılı 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) verilerine ilişkin beklenti  anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 0,2 ile yüzde 1,9 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde  0,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en düşük 0,1, en yüksek yüzde 0,8 oldu.

Türkiye ekonomisi 2019'un 2. çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmüştü.




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