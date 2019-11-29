Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu













AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2 Aralık Pazartesi günü açıklanacak 2019 yılı 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ekonomistler yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 0,2 ile yüzde 1,9 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en düşük 0,1, en yüksek yüzde 0,8 oldu.Türkiye ekonomisi 2019'un 2. çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmüştü.