AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin yüzde 1,34 artmasını bekliyor.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
01.10.2019 10:31
Son güncelleme : 01.10.2019 10:52
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon
verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon
beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon
beklentileri en düşük yüzde 0,98, en yüksek yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon
beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,99 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon
beklentileri arasında en düşük yüzde 9,80, en yüksek yüzde 13,93 oldu.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon
beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor.
Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.
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