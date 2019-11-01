AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin yüzde 1,87 artmasını bekliyor.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
01.11.2019 15:49
Son güncelleme : 01.11.2019 15:49
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon
verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,87 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,02, en yüksek yüzde 2,21 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,11 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 11,50, en yükseği yüzde 12,80 oldu.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor.
Enflasyon eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.
15:3398.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -413,72
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
15:335,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0134
|Açılış
|: 5,7210
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|Önceki Kapanış
|: 5,7170
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5,7400
En Düşük
5,7062
15:336,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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6,4046
En Düşük
6,3646
15:33277,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,73
|Açılış
|: 277,19
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|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,90
BIST En Aktif Hisseler
|UTPYA
|4,16
|13.850.094
|% 14,92
|
|MSGYO
|1,67
|36.555.299
|% 13,61
|
|KLMSN
|14,72
|47.371.933
|% 12,20
|
|BERA
|3,08
|100.155.579
|% 10,00
|
|ACSEL
|4,85
|14.737.764
|% 9,48
|
|METRO
|2,43
|49.490.950
|% -16,21
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|ITTFH
|3,58
|13.504.840
|% -9,37
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.968.456
|% -8,33
|
|THYAO
|11,55
|407.079.133
|% -0,77
|
|TTKOM
|5,96
|233.008.236
|% 2,58
|
|EREGL
|6,49
|228.261.201
|% -0,76
|
|FENER
|16,49
|208.502.647
|% 3,71
|
|ISFIN
|2,45
|181.404.852
|% -3,16
|
|IHLAS
|0,61
|55.815.388
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,45
|181.404.852
|% -3,16
|
|MEPET
|1,89
|90.369.434
|% 3,28
|
|KRDMD
|2,11
|84.754.800
|% -2,31
|
|TTKOM
|5,96
|233.008.236
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3922
|7,4293
|% 0,26
|
|Frank
|5,7686
|5,8034
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5226
|1,5303
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|-9,26
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,24
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,95
|
|Yarım
|886
|909
|-0,46
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,01
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