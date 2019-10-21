AA Finans`ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 100 baz puan indirim bekliyor.
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu
21.10.2019 13:10
Son güncelleme : 21.10.2019 13:10
AA
AA Finans'ın Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan
indirim oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı.
12 Eylül PPK toplantısında politika faizi 325 baz puan indirilerek yüzde 16,50 düzeyine çekilmişti.
12:5597.762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -653,20
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.537
12:555,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0319
|Açılış
|: 5,8190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8355
En Düşük
5,7811
12:556,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5231
En Düşük
6,4522
12:55279,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,72
|Açılış
|: 279,33
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
279,75
En Düşük
277,29