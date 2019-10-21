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Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

21.10.2019 13:10

Son güncelleme : 21.10.2019 13:10
AA Finans`ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 100 baz puan indirim bekliyor.



AA

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta  vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim oldu. 

Ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit  tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı.

12 Eylül PPK toplantısında politika faizi 325 baz puan indirilerek yüzde 16,50 düzeyine çekilmişti.




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