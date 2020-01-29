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Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde

29.01.2020 13:14

Son güncelleme : 29.01.2020 13:14
Ekonomik güven endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre 14,6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97,1`i gördü.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği  bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin  değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan  ekonomik güven endeksi, 2018'in başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle  gerilemeye başlayan endeks, Ekim 2018'de 75,2 seviyesine kadar indi.

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı  politikaların etkisiyle faizlerde ve enflasyonda görülen düşüşlerle jeopolitik  risklerin geçmişe kıyasla azalması Türk lirası varlıklara güveni artırırken,  ekonomik güven endeksinin de yükseliş trendine girmesini sağladı.

Ekonomik güven endeksi, geçen yılın eylül ayından bu yana yükselişini  sürdürerek, yeni yıla da artışla başladı. Ocakta geçen aya göre 0,6, geçen yılın  aynı ayına kıyasla 14,6 puan yükselen endeks, böylece 20 ayın zirvesi olan 97,1'i  gördü.

İNŞAAT VE PERAKENDE SEKTÖRLERİNDE GÜVEN 2 YILIN ZİRVESİNDE

Ekonomideki toparlanma ve faiz oranlarındaki gerileme inşaat sektörü  güven endeksinde de kendisini gösterdi. İnşaat sektörü güven endeksi ocakta geçen  yılın aynı ayına göre 22,2 puanlık artışla 78,9 puana çıkarak yaklaşık 2 yılın  zirvesini gördü.

Öte yandan iç talebin canlılığını sürdürmesi ve gelecek dönemde  potansiyel büyüme rakamlarının görüleceği beklentisiyle perakende ticaret  sektöründe de pozitif gelişmeler yaşanıyor. Ekim 2019'dan bu yana 100 seviyesinin  üzerinde seyreden perakende ticaret sektörü güven endeksi, ocakta 105 puana  çıkarak 24 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

"İVME GELECEK AYLARDA DA SÜRECEK"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, hesaplamalara 5 ayrı kategorideki endeks verilerinin dahil edildiğini söyledi.

Ekonomik güven endeksinin yeni yıla artışla başlamasının pozitif bir  gelişme olduğunu belirten Cevizci, "Endeks setlerinden, inşaat sektörü güven  endeksinin de artış kaydettiği gözleniyor. Endeksin yükselişinin temel  nedenlerine bakıldığında ise özellikle konut sektöründe yapılan kampanyalar,  konut kredi faizlerinin düşüş eğilimini sürdürmesi ve bunun kredi hacmi ile  talebine yansıması etkili oldu. Ayrıca tamamlanamayan inşaatların faaliyetine  yeniden başlaması da sektörün canlılık kazanmasını destekleyen gelişmeler  arasında yer aldı. Aynı ivmenin gelecek aylarda da sürmesi genel beklentimiz  dahilinde yer alıyor." dedi.

Cevizci, verinin diğer endeks serilerine bakıldığında ise perakende ve  hizmet sektöründe yaşanan toparlanmanın ve tüketici güven endeksinde sınırlı da  olsa görülen iyileşmenin, ekonomik görünümdeki pozitif sinyallerin sonuçları  olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Güven endekslerini zedeleyecek Türkiye nezdinde makro ya da politik  bir beklentinin olmadığını ifade eden Cevizci, disiplin stratejisi altında  geçirilecek ekonomik sürecin, güven endeksleri tarafına yansımalarının  toparlayıcı nitelikte olmasını beklediklerini kaydetti.

Cevizci, jeopolitik riskler ve küresel görünümde siyasi, politik ve  son dönemde takip edilen salgın hastalık gibi gelişmelerin özellikle uzun süreli  ekonomik süreçte etkili olmadıkça, toparlanma eğiliminin süreceğini vurgulayarak,  "Kur hareketinin istikrarlı görünümünü koruması, enflasyondaki öngörülebilirlik  ve yatırım psikolojisinin yeniden güçlenmesi, güven verilerinin toparlanmasının  öncelikleri arasında yer aldı." diye konuştu.




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