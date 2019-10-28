Ekvador, ilk büyük bakır ihracatını haftalar içinde yapmayı planlıyor.
Ekvador ilk büyük bakır ihracatını haftalar içinde yapacak
28.10.2019 15:11
Son güncelleme : 28.10.2019 15:28
Çinli konsorsiyum CRCC-Tongguan ait El Mirador bakır madeninin ilk sevkiyatı 14 Kasım'da yapacağı bildirildi.
Ekvador Madencilik Bakan
Yardımcısı Fernando Benalcazar "Başlangıçta ay sonunda yapmayı planlıyorduk. 30.000 ton halihazırda stok yaptılar. İlk kez büyük ihraç çıkışı olacak" dedi.
Bakan Yardımcısı Kanadalı Lundin Mining'in de, iki hafta içinde büyük sevkiyat yapacağını bildirdi.
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