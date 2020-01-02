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Elektrikte 151 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

02.01.2020 11:43

Son güncelleme : 02.01.2020 11:43
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 39 elektrik üretim santraline kasım ayı için toplam 151 milyon 288 bin 981 lira ödeme yapılacağı bildirildi.



AA

TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan  üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.

Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 43 santralden 39'una kasım ayı için toplam 151 milyon 288 bin 981 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 13 milyon 462 bin 656 lirayla  Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 8 milyon 567 bin 145'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik  Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte  sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.




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