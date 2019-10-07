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Elektrikte hizmet kalitesi `bonus` sistemiyle artacak

07.10.2019 13:12

Son güncelleme : 07.10.2019 13:12
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik sektöründe yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Yeni tarife döneminde şirketlerimize bizim bir takım bonuslarımız olacak. Tüketici senden memnunsa senin kazancın çok olacak. Yani karşındaki müşteri senden memnun olacak. Müşteri senden memnun değilse kazanmayacaksın, memnunsa kazanacaksın" dedi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Elektrik piyasasında yeni tarife dönemiyle birlikte hizmet kalitesini  artırmaya yönelik bir sürece girileceğini aktaran Yılmaz, geçmişte yatırımların çok olduğu bir piyasa istenirken bugün artık tüketici memnuniyetinin çok daha öne  çıktığı bir piyasanın arzu edildiğini söyledi.

Yılmaz, EPDK’nin yaptığı düzenlemelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğini her zaman gösterdiğini dile getirerek, “Bu hususta sayın  bakanımız da bize fikirleriyle hep destek oldu. Yasal düzenlemelerimiz için  başvurduğumuzda da bize her zaman destek olmuştur. Bundan dolayı da tüm  bakanlığımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Elektrik piyasasında 2020 itibariyle başlayacak yeni tarife dönemine  ilişkin olarak Yılmaz, “Yeni tarife döneminde bizim şirketlerimize bir takım  bonuslarımız olacak. Tüketici senden memnunsa senin kazancın çok olacak. Yani  karşındaki müşteri senden memnun olacak. Müşteri senden memnun değilse  kazanmayacaksın, memnunsa kazanacaksın.” ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK LPG PİYASASI HALİNE GELDİK"

LPG piyasasının bugüne kadar dünyada hep Güney Kore’den sonra ikinci  büyük ülke olarak anıldığını anımsatan Yılmaz, “O sektörde ciddi düzenlemelerimiz  oldu. LPG’deki düzenlemelerde en ufak bir ihmal veya gecikme çok ciddi şekilde  zarar verecek sonuçlar verebilirdi. Dolayısıyla kaliteli düzenlemelerimiz  sayesinde sektör de yatırımlarını yaptı bugün dünyadaki en büyük LPG piyasası  haline geldik.” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt piyasasına ilişkin ise düzenleme yaparken tepeden bakan bir  tavır sergilemediklerine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz düzenlemelerimizde, ‘önce arkadaş sonra yol’ düsturuyla bu yolu  izliyoruz. Yol arkadaşı iyi seçilmezse o yol iyi bir yere gitmez. Arkadaşınız  yoldan çıkarsa onu da tekrar yola çekeceksiniz. Biz de ayağı tökezleyen olursa  hem onların hem de sektörün lehine olmak üzere onları kolundan tutup yola  çekiyoruz. Siz yola gelmezseniz biz yola getirmeyi biliriz. Bundan da alınganlık  olmasın.”

Yılmaz, akaryakıt sektöründe EPDK’nin aldığı son kararla dağıtım  şirketleriyle bayiler arasında yapılacak kar marjı sözleşmelerinde bayilerin  payını en az yüzde 55 olacak şekilde düzenlediklerini hatırlatarak, “Sözleşme  hukukunu bayilerimizin iyi bilememe ihtimalini de göz önünde bulundurarak onların  da zarar görmesini engellemek için bir karar aldık.” diye konuştu.

Düzenleme sürecinde dünyadaki yapıyı, eski dönemdeki kar marjlarını ve sektörün maliyetlerini incelediklerinin bilgisini veren Yılmaz, düzenlemeye gelen bazı eleştirilere yönelik şunları kaydetti:

“Sektörümüz için hayırlı olsun. Sektörümüzün geçmişte yaptığımız  düzenlemelerde önce bizi eleştirdiğine, ancak sonra aldığımız kararların ne kadar  isabetli olduğunu bize söylediklerine şahit olduk. Bugün belki bu kararı buruk  karşılayabilirsiniz ama bunun gelecekte ne kadar iyi bir karar olduğunu  göreceksiniz. Çünkü bizim için harcında adalet olmayan bir piyasa çürüktür ve  ufak bir sarsıntıda yıkılır. Biz, hukuktan önce, bütün kurul olarak önce  vicdanımıza sunuyoruz. Eğer vicdanımıza uymayan bir karar olduğunu takdir edersek  biz bunu reddederiz."




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