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Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün

21.11.2019 11:34

Son güncelleme : 21.11.2019 11:34
Emlak Vergisi`nin ikinci taksidinin ödemesinde son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı.



AA

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine  konuya ilişkin yaptığı açıklamada, emlak vergilerinin yılda iki eşit taksitle  tahsil edildiğini, birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda  belediyelere ödendiğini söyledi.

İkinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini  dile getiren Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında  gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti  ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi  belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebildiğini  dile getiren Küçük, bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve  borç sorgusu yapılabildiğini anlattı.

Küçük, "Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak  ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi  olmamasına dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kartın kopyalanması veya şifrenin  başkaları tarafından ele geçirilmesi risklerine karşı da dikkat edilmesi  gerektiğini vurgulayan küçük, bazı bankaların, kredi kartıyla yapılan ödemelerde  taksit uygulaması bulunduğunu, ödeme sonrası belgeyi saklamakta fayda bulunduğunu  aktardı.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK KİŞİLER

Küçük, "Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya  inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın  kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde belediyeye bildirimde bulunulması  zorunludur." ifadesini kullandı. Bazı kimselerin sıfır oranlı emlak vergisine  tabi olduğunu dile getiren Küçük, şu bilgileri verdi:

"Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekliler, gaziler,  engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içinde brüt 200  metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde emlak vergisi ödemez. Bu  durumda olan kişiler, bir dilekçeyle belediyelere müracaat etmelidir. Bu kişiler  tek meskene hisseyle sahipse, hisselerine ait kısım hakkında da sıfır emlak  vergisi uygulanır."

"MUAFİYET HAKKI TAŞIYANLAR ÖDEDİĞİ VERGİYİ GERİYE DÖNÜK 5 YIL ALABİLİR"

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak ise, konut, dükkan, ofis, arsa ve  arazi gibi taşınmazlara sahip olanların ödemek zorunda olduğu emlak vergisini  zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 2 gecikme cezası uygulandığını söyledi.

Emlak vergisi muafiyeti şartı taşıyanların belediyeye dilekçe  vermeleri gerektiğine işaret eden Kolçak, aksi takdirde emlak vergisinin tahakkuk  edeceğini anlattı. Kolçak, muafiyet şartlarını taşıyanların geriye dönük 5 yıl  için düzeltme yapabildiğini ve varsa ödenen verginin iadesini belediyeden talep  edebileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli olan eşlerden her ikisinin de bir evi varda bunlardan birinde  oturuyor diğerinden kira geliri alıyorlarsa ancak bir konut için sıfır oranlı  emlak vergisinden faydalanabilirler. Emekli sahip olduğu tek konutu kiraya verip  kızı veya oğlunun evinde oturursa yine emlak vergisi muafiyetinden yararlanamaz.  Ayrıca yazlık niteliğinde ara sıra kullanılan evlerde emlak vergi muafiyetinden  yararlanamaz. Evin sürekli ikametgah olarak kullanılıyor olması lazım."

Kolçak, bu yıl gayrimenkul alanların emlak vergisi ödemeyeceğini  belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene gayrimenkul satın alanlar 2020'de emlak vergisi ödemeye  başlayacak. Ancak belediyeye bu sene bildirim yapmak gerekiyor. Emlak vergi  ödemeleri ilgili belediye veznelerinden, e-Devlet üzerinden, PTT veya  belediyelerin kendi web siteleri üzerinden banka kartlarıyla anlaşmalı banka  hesaplarına ödenebilir."




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