GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

En büyük 100`den 88`i düştü

20.01.2020 13:14

Son güncelleme : 20.01.2020 13:14
Kripto para birimleri piyasalarına yönelik yeni yaptırım haberlerine paralel olarak piyasada izlenen düşüş eğilimiyle en yüksek hacimli 100 birimden 88`i düştü, piyasa hacmi de 237 milyar 943 milyon dolarla 240 milyar doların altına geriledi.



DHA

The Korea Times'da yayınlanan habere göre, Güney Kore Ekonomi ve Finans Bakanlığı kripto para birimleri işlemlerinden elde edilen gelirlere yüzde 20 vergi uygulamaya hazırlanıyor. Habere göre henüz taslak aşamasında olan kararın uygulamaya konulmasıyla söz konusu kripto para birimleri yatırımlarından elde edilecek olan vergiler, sermaye kazançları yerine diğer gelirler kategorisinde yer alacak.

Söz konusu yaptırım haberinin ardından piyasada görülen düşüşe paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.39 düşüşle 8 bin 688 dolara geriledi ve 157 milyar 881 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.4'ünü oluşturdu.

Toplam 5,037 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 88'inde izlenen düşüş eğilimine son 24 saatte yüzde 13.75 ile 76'ncı sıradaki Steem öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 2.73, yüzde 0.31 ve yüzde 2.25 ile ile sırasıyla yalnızca Bitcoin SV, Tether ve Stellar yükselirken, yüzde 7.56 ile de en çok EOS düştü.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi yüzde 5.5 düşüşle 236 milyar 943 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 112 milyar 664 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.39

2.Ethereum yüzde 5.73

3.Ripple yüzde 5.77

4.Bitcoin Cash yüzde 6.25

7.Litecoin yüzde 6.27

8.EOS yüzde 7.56

9.Binance Coin yüzde 4.16 düşerken

5.Bitcoin SV yüzde 2.73

6.Tether yüzde 0.31

10.Stellar yüzde 2.25 yükseldi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:58122.831
Değişim :  1,12% |  1.356,63
Açılış :  121.879  
Önceki Kapanış :  121.475  
En Yüksek
122.910 En Düşük
121.879
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 4,87 226.525.131 % 19,95  
RYSAS 8,62 25.861.546 % 16,80  
QNBFB 77,70 13.851.142 % 14,94  
HUBVC 28,70 19.984.335 % 13,08  
RYGYO 7,09 16.039.270 % 12,36  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6427 7,6810 % 0,02  
Frank 6,0757 6,1123 % 0,26  
Riyal 1,5694 1,5773 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.561 3,42  
Altın Gr. 296 296 1,42  
Cumhuriyet 1.960 1.990 17,00  
Tam 1.951 1.999 8,74  
Yarım 943 967 4,23  
Çeyrek 473 484 2,11  
Gümüş.Ons 18,05 18,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,02  
B. Petrol 65,12 65,12 0,27  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru