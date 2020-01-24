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En büyük 100`den 91`i düştü

24.01.2020 11:53

Son güncelleme : 24.01.2020 11:53
Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğiliminin sürmesiyle, en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 91`i düşerken, piyasa hacmi 228 milyar 766 milyon dolarla 230 milyar doların altına indi.



DHA

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen WEF, dünyanın önde gelen bazı merkez bankalarıyla birlikte merkez bankaları tarafından oluşturulacak dijital para birimlerine (central bank digital currency / CBDC) yönelik yeni uygulama kılavuzunu duyurdu.

WEF'in söz konusu uygulama kılavuzunun yasa yapıcılara, CBDC'lerin olası faydalarını göstermesi ve tasarımında yardımcı olması hedefleniyor. WEF blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) başkanı Sheila Warren, kılavuzla ilgili şunları söyledi:

"Merkez bankalarının küresel ekonomide oynadıkları kritik roller düşünüldüğünde, blockchainle oluşturulanlar dahil olmak üzere merkez bankaları tarafından uygulanacak herhangi bir dijital para birimi yerel ve uluslararası düzeyde büyük etki yaratacaktır. Merkez bankalarının bu doğrultuda, olası fırsatlar ve risklerin kapsamlı analizini yaparak dikkatle ilerlemeleri büyük önem taşımaktadır."

Bahreyn Merkez Bankası Başkanı M. Al Maraj da, WEF'in uygulama kılavuzunu test edecek ilk merkez bankası olacaklarını belirterek, "Umarız ki bu kılavuz, Dördüncü Sanayi Devrimi'nin oluşturduğu değişimlere uyum sağlama ve bu değişimleri öğrenme için iyi bir fırsat olacak" dedi.

Bunun yanında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, şirketin gelecek 12 ay içinde halka arz yapmaya hazırlandığını söyledi. WEF'te yaptığı konuşmada Garlinghouse, halka arzın şirket için doğal bir evrim olarak tanımlarken, "Gelecek 12 ay içinde kripto/blockchain alanında IPO'lar görmeye başlayacaksınız. Biz, halka açılan ne ilk şirket ne de son şirket olacağız, fakat yine de bu değişimde ön sıralarda yer alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.51 düşüşle 8,344 dolara düşerken, 151 milyar 687 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.3'ünü oluşturdu.

Toplam 5,063 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 32.81, yüzde 14.11, yüzde 9.19, yüzde 8.69, yüzde 7.46, yüzde 7.26, yüzde 1.61, yüzde 1.47, yüzde 1.46, yüzde 0.63 ve yüzde 0.15 ile sırasıyla yalnızca Centrality, Nervos Network, Enjin Coin, Bytecoin, Bytom, Lisk, iExec RLC, UNUS SED LEO, OKB, Waves ve Cosmos yükseldi. En büyük 91 kripto para birimindeki düşüşe yüzde 15.27 ile 68'inci sıradaki Komodo öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 8.81 ile en çok BitcoinSV düştü.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.94 düşüşle 228 milyar 766 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 91 milyar 704 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.51,

- Ethereum yüzde 3.16,

- Ripple yüzde 3.99,

- Bitcoin Cash yüzde 8.53,

- Bitcoin SV yüzde 8.81,

- Tether yüzde 0.08,

- Litecoin yüzde 6.97,

- EOS yüzde 2.57,

- Binance Coin yüzde 3.79,

- Stellar yüzde 7.70 düştü.




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