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En fazla üretim ve teslimat linyitte oldu

25.10.2019 10:29

Son güncelleme : 25.10.2019 10:29
Katı yakıtlarda ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 999 bin 642 ton, taş kömürü kokunda 371 bin 325 ton ve taş kömüründe 93 bin 581 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 997 bin 870 ton, taş  kömüründe 3 milyon 281 bin 826 ton ve taş kömürü kokunda 444 bin 887 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 100 ile en yüksek linyette gerçekleşirken, bu oran taş kömürü kokunda yüzde 83,5 oldu. Teslimatları karşılama oranı en düşük katı yakıt ise yüzde 2,9 ile taş kömürü oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, linyit teslimatının yüzde 84,3'ü termik santrallere ve yüzde 11,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 98,2'si de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

Taş kömürü teslimatının ise yüzde 63,6'sı termik santrallere, yüzde 12,3'ü kok tesislerine, yüzde 6,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.




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