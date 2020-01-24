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En fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı

24.01.2020 11:08

Son güncelleme : 24.01.2020 11:08
Katı yakıtlarda geçen yılın kasım ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı Kasım ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 7 milyon 152 bin 765 ton, taş kömürü kokunda 364 bin 852 ton ve taş kömüründe 100 bin 136 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 41 bin 238 ton, taş kömürü kokunda 433 bin 754 ton ve taş kömüründe 4 milyon 49 bin 312 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 102,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşirken, bu oran taş kömürü kokunda yüzde 90,8 oldu. Teslimatları karşılama oranı en düşük katı yakıt ise yüzde 3,2 ile taş kömürü olarak belirlendi.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, linyit teslimatının yüzde 87,4'ü termik santrallere, yüzde 8,1'i demir-çelik  haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının ise yüzde 93,3'ü demir-çelik  sanayisine gerçekleştirildi.

Taş kömürü teslimatının ise yüzde 54,4'ü termik santrallere, yüzde 15,8'i kok tesislerine, yüzde 8,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.




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