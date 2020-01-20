GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Enerji Dönüşümünde Petrol ve Gaz Endüstrisi` raporu yayımlandı

20.01.2020 10:45

Son güncelleme : 20.01.2020 10:45
Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele çabaları hızlanırken, küresel petrol ve gaz sektörünün enerji dönüşümünü 2030`a kadar ertelemeleri ve emisyonlarını azaltamamaları durumunda 1,2 trilyon dolarlık sermayenin atıl kalabileceği öngörülüyor.



AA

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından Dünya Ekonomi Forumu (WEF) ile birlikte hazırlanan "Enerji Dönüşümünde Petrol ve Gaz Endüstrisi" raporu yayımlandı.

Yarın İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak 50. Dünya Ekonomik  Forumu'nda hükümet ve iş dünyası liderlerine sunulacak rapora göre, dünyada temiz  enerjiye geçiş için hızlı bir dönüşüm yaşanıyor.

Petrol ve gaz sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltma çağrılarına  karşılık verememesi, şirketlerin uzun dönemli kar hedeflerini olumsuz etkiliyor. Petrol ve gaz endüstrisinin daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirmesi ve düşük karbon teknoloji yatırımlarını hızlandırması  bekleniyor.

Elektrifikasyonun artması, fosil kaynaklara olan talebin azalması ve temiz teknolojilerin daha fazla kullanılmasıyla birlikte, petrol ve gaz  şirketlerinin enerji dönüşümüne hızla ayak uydurması gerekiyor.

Rapora göre, enerji dönüşümünün 2025'e ertelenmesi durumunda söz  konusu şirketlerin 950 milyar dolar, 2030'a ertelenmesi durumunda ise 1,2 trilyon  dolarlık sermayesinin atıl kalma riski bulunuyor.

ENERJİ SEKTÖRÜ EMİSYONLARININ YÜZDE 15'İ PETROL VE GAZDAN

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüm şirketlerin enerji dönüşümünden etkileneceğini ve sektör paydaşlarının bu  dönüşüme nasıl cevap vereceğini düşünmesi gerektiğini belirtti.

Sektörde öncelikli olarak karbon ayak izinin düşürülmesi gerektiğine işaret eden Birol, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla, enerji sektörü kaynaklı sera gazı emisyon salımının yüzde 15'i petrol ve gazın üretiminden müşteriye giden süreçte meydana geliyor. Bu emisyonların büyük kısmı hızlı ve kolay bir şekilde azaltılabilir. Ayrıca, petrol ve gaz şirketleri derin tecrübeleri ve finansal imkanlarıyla daha fazla  yenilenebilir enerji kaynağının devreye alınmasını sağlamalı. Karbon yakalama, batarya ve hidrojen teknolojileri de geliştirilmeli. Petrol ve gaz endüstrisinin katkısı olmadan, bu teknolojiler istenilen ölçekte büyüyemez."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:29122.685
Değişim :  1,00% |  1.209,93
Açılış :  121.879  
Önceki Kapanış :  121.475  
En Yüksek
122.731 En Düşük
121.879
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 4,87 73.406.359 % 19,95  
GEDIK 9,26 8.813.011 % 13,90  
RYSAS 8,34 5.390.016 % 13,01  
RYGYO 7,10 3.433.682 % 12,52  
HUBVC 28,20 8.681.482 % 11,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6343 7,6726 % -0,09  
Frank 6,0671 6,1036 % 0,11  
Riyal 1,5671 1,5750 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.561 4,04  
Altın Gr. 296 296 1,02  
Cumhuriyet 1.958 1.973 -7,00  
Tam 1.942 1.991 14,73  
Yarım 939 963 7,13  
Çeyrek 471 481 3,56  
Gümüş.Ons 18,07 18,12 0,07  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 65,56 65,56 0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru