Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 3 milyar 284 milyon 697 bin dolara geriledi.
Enerji ithalatı faturası azaldı
30.09.2019 10:37
Son güncelleme : 30.09.2019 10:37
AA
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar
oldu.
Bunun 3 milyar 284 milyon 697 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.
Geçen yıl ağustosta bu rakam 3 milyar 474 milyon 392 bin dolar
olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 5,5'lik düşüş oldu.
Öte yandan, ağustos ayında ham petrol
ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,1 artarak 3 milyon 44 bin 233 tona yükseldi.
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