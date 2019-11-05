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Enerji talebi 2040`ta günlük 357,5 milyon varil olacak

05.11.2019 11:44

Son güncelleme : 05.11.2019 11:44
Dünyada 2040`a kadar küresel enerji talebinin yıllık ortalama yüzde 1 artışla günlük 357,5 milyon varil petrol eş değerine yükseleceği öngörülüyor.



AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Dünya Petrol Görünümü Raporu'na göre, 2040'ta fosil yakıtların küresel enerjideki payı yüzde 75'i aşacak. Fosil yakıtlar içinde petrol yüzde 28,2 ile en büyük pay sahibi olacak. Petrolü yüzde 25,2 ile doğal gaz ve yüzde 21,5 ile kömür izleyecek.

Enerji talebinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2040 itibarıyla yüzde 19, nükleer enerjinin payı ise yüzde 6,1 olacak.

Küresel enerji talebi, 2018'den 2040'a kadar yıllık ortalama yüzde 1 artışla günlük 357 milyon 500 bin varil petrol eş değerine yükselecek. Söz konusu  artışın büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinin enerji talebi, bu dönemde günlük 3,1 milyon varil petrol eşdeğeri düşerken, OECD üyesi olmayan  ülkelerin ise günlük 74,8 milyon varil petrol eşdeğeri artacak.

Küresel petrol talebi ise 2040'ta günlük 110,6 milyon varil olarak gerçekleşecek. OECD bölgesinde talep, günlük 38,3 milyon varil olurken, OECD üyesi olmayan ülkelerin petrol talebi ise günlük 72,3 milyon varili bulacak.

Küresel petrol talebinde sektörel bazda en fazla artışın yaşandığı alan kara yolları ulaşımı olacak. Kara yollarında petrol kullanımı 2040'ta günlük  47,3 milyon varil olacak. Bunu havacılık, sanayi ve petrokimya gibi sektörler takip edecek.




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