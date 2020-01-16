GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Enerji verimliliğine aykırılıklarda uygulanacak para cezaları arttı

16.01.2020 09:37

Son güncelleme : 16.01.2020 09:37
Enerji verimliliği denetimlerinde tespit edilen aykırılıklara uygulanacak para cezaları yüzde 22,58 arttı.



AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması  amacıyla uygulanan enerji verimliliği denetimlerinde tespit edilen aykırılıklara uygulanacak idari para cezaları bu yıl geçen yıla göre yüzde 22,58 artırıldı.

Endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ile dağıtım şebekelerinde söz konusu aykırılıkların oluşması durumunda uygulanacak idari cezalar 1700 lira ile 171 bin 50 lira arasında değişecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.939
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  120.939  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 2,18 23.169.634 % 0,00  
VKFYO 2,50 4.729.878 % 0,00  
VAKFN 2,36 27.498.416 % 0,00  
MRGYO 1,33 85.695.980 % 0,00  
ALGYO 92,00 22.589.131 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6480 7,6863 % 0,17  
Frank 6,0722 6,1087 % -0,01  
Riyal 1,5626 1,5704 % 0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -3,35  
Altın Gr. 293 293 -0,55  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,88 17,93 -0,10  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,02  
B. Petrol 64,52 64,52 0,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru