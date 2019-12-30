AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin, yüzde 0,45 artmasını bekliyor.
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
30.12.2019 11:56
Son güncelleme : 30.12.2019 11:56
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,20, en yüksek yüzde 0,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor. Enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artış göstermişti.
11:38114.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 859,30
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.642
En Düşük
114.057
11:385,9497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0079
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
11:386,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
11:38289,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 289,38
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|ISGYO
|1,78
|350.842.089
|% 15,58
|
|INFO
|8,03
|41.684
|% 14,88
|
|RALYH
|7,50
|120
|% 10,29
|
|BALAT
|1,13
|57.894
|% 9,71
|
|UMPAS
|0,57
|18.493
|% 9,62
|
|FRIGO
|11,79
|31.680
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|3.690
|% -9,66
|
|EGCYO
|0,35
|49.849
|% -7,89
|
|GLBMD
|1,75
|246.939
|% -6,91
|
|BRKO
|0,33
|69.618
|% -5,71
|
|THYAO
|14,26
|574.982.242
|% 2,22
|
|ISGYO
|1,78
|350.842.089
|% 15,58
|
|ISFIN
|4,00
|203.469.084
|% 1,01
|
|KRDMD
|2,67
|202.742.056
|% 1,91
|
|ASELS
|19,87
|168.541.389
|% 1,02
|
|ISGYO
|1,78
|350.842.089
|% 15,58
|
|IHLGM
|1,19
|134.764.300
|% 9,17
|
|ALBRK
|1,57
|141.113.696
|% 3,29
|
|IHLAS
|0,88
|75.250.564
|% 1,15
|
|KRDMD
|2,67
|202.742.056
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7741
|7,8131
|% 0,10
|
|Frank
|6,0876
|6,1243
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5809
|1,5888
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|1,99
|
|Tam
|1.908
|1.955
|10,60
|
|Yarım
|922
|946
|5,13
|
|Çeyrek
|462
|473
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|66,91
|66,91
|0,04
|