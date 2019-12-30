GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

30.12.2019 11:56

Son güncelleme : 30.12.2019 11:56
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin, yüzde 0,45 artmasını bekliyor.



AA

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,20, en yüksek yüzde 0,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde  11,51'e çıkacağı hesaplanıyor. Enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artış göstermişti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:38114.543
Değişim :  0,76% |  859,30
Açılış :  114.057  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
114.642 En Düşük
114.057
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGYO 1,78 350.842.089 % 15,58  
INFO 8,03 41.684 % 14,88  
RALYH 7,50 120 % 10,29  
BALAT 1,13 57.894 % 9,71  
UMPAS 0,57 18.493 % 9,62  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7741 7,8131 % 0,10  
Frank 6,0876 6,1243 % -0,02  
Riyal 1,5809 1,5888 % -0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.513 1.513 1,99  
Tam 1.908 1.955 10,60  
Yarım 922 946 5,13  
Çeyrek 462 473 2,56  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 0,13  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,02  
B. Petrol 66,91 66,91 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru