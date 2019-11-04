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Enflasyon rakamları açıklandı

04.11.2019 10:00

Son güncelleme : 04.11.2019 10:05
Tüketici fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 9.26`dan yüzde 8.55`e geriledi, aylık bazda ise yüzde 2 arttı.



TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %11,70 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,59 İLE EĞLENCE VE KÜLTÜR OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %43,60 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %14,24, eğitim %14,20, lokanta ve oteller %13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler %13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %1,58 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,09 artış gerçekleşti.

Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.




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Altın Gr. 277 277 -0,94  
Cumhuriyet 1.843 1.871 2,00  
Tam 1.834 1.880 -0,04  
Yarım 887 909 -0,01  
Çeyrek 445 455 -0,01  
Gümüş.Ons 18,08 18,10 -0,02  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,01  
B. Petrol 61,30 61,30 -0,39  
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