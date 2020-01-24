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Enflasyon Raporu 30 Ocak`ta açıklanacak

24.01.2020 10:55

Son güncelleme : 24.01.2020 10:56
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın ilk Enflasyon Raporu`nu 30 Ocak Perşembe günü Ankara`da açıklayacak.



AA

TCMB'den yapılan duyuruya göre, "Enflasyon Raporu 2020-I"in tanıtımı  amacıyla 30 Ocak saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme  toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, TCMB Başkanı Murat Uysal da bir sunum yapacak.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter  ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.




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