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Enflasyon Raporu 31 Ekim`de açıklanacak

25.10.2019 14:56

Son güncelleme : 25.10.2019 14:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın 4`üncü Enflasyon Raporu`nu 31 Ekim Perşembe günü İstanbul`da açıklayacak.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-IV"ün 31 Ekim'de yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte  İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Merkez Bankasının İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.




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