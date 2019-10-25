Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın 4`üncü Enflasyon Raporu`nu 31 Ekim Perşembe günü İstanbul`da açıklayacak.
Enflasyon Raporu 31 Ekim`de açıklanacak
25.10.2019 14:56
Son güncelleme : 25.10.2019 14:58
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-IV"ün 31 Ekim'de yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.
Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Merkez Bankasının İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirileceği, TCMB
Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı kaydedildi.
Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.
14:43100.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,98
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:435,7635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:436,4059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:43279,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,80
|Açılış
|: 279,61
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.465.739
|% 19,83
|
|DITAS
|7,40
|6.919.482
|% 13,15
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|YAYLA
|1,04
|18.632.495
|% 8,33
|
|VESBE
|16,14
|23.604.371
|% 7,96
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.503.262
|% -4,76
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|CEMAS
|1,17
|29.689.492
|% -4,10
|
|THYAO
|11,88
|558.928.746
|% 0,59
|
|ASELS
|18,53
|306.880.819
|% 1,98
|
|GARAN
|9,54
|256.887.100
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,14
|153.004.847
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,00
|141.025.647
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,78
|79.819.395
|% 1,30
|
|OSTIM
|1,29
|61.391.839
|% -0,77
|
|THYAO
|11,88
|558.928.746
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,44
|108.895.756
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,24
|95.958.494
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3677
|7,4046
|% -0,28
|
|Frank
|5,7878
|5,8227
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5322
|1,5398
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.509
|4,32
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|4,00
|
|Tam
|1.843
|1.889
|8,15
|
|Yarım
|891
|914
|3,94
|
|Çeyrek
|447
|457
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,06
|
|B. Petrol
|61,58
|61,58
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:55CEMAS
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 931, 901 adet işlem
-
14:52ADNAC
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 081 adet işlem
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 88 kaybederek (% -0.08 ) 124, 090
-
14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, OSTIM, THYAO
-
14:51XU100
Endeks 100, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 3, 261.00 milyon TL de