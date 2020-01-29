Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun tahminine göre, Türkiye bu yıl içinde 52 milyar 19 milyon 230 bin metreküp doğal gaz tüketecek.
EPDK doğal gaz tüketim tahminini açıkladı
29.01.2020 09:33
Son güncelleme : 29.01.2020 09:33
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2020 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 52 milyar 19 milyon 230 bin 516 metreküp (553 milyar 484 milyon 612 bin 693 kilovatsaat) doğal gaz tüketeceği öngörüldü.
Tüketim tahmini hesaplamasında doğal gazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.
Öte yandan, EPDK'nin, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinin bazı maddeleri çerçevesinde Piyasa İşletim Usul ve Esasları'nda değişikliğe gidilmesine ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
18:05119.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
0
En Düşük
0
18:055,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0033
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9450
En Düşük
5,9367
18:056,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
18:05299,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,39
|Açılış
|: 299,40
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% 0,00
|
|KARTN
|479,90
|7.616.992
|% 0,00
|
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% 0,00
|
|KARTN
|479,90
|7.616.992
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|ASELS
|23,22
|507.403.880
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|KRSTL
|2,12
|393.422.263
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|235.954.638
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7163
|7,7550
|% 0,06
|
|Frank
|6,0770
|6,1136
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-2,42
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,47
|59,47
|0,66
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 119, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 10, 684.00 milyon TL de
-
17:57FONET
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 435, 662 adet işlem
-
17:55ULUSE
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 252 adet işlem
-
17:54FONET
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 407, 425 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TOASO, KRDMD