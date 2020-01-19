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Esed, savaş ekonomisini ayak tutmak için döviz kullanımına ceza getirdi

19.01.2020 13:38

Son güncelleme : 19.01.2020 13:39
Suriye iç savaşını durdurma çabalarını hiçe sayan Beşşar Esed rejimi, savaş ekonomisini sürdürebilmek için döviz kullanımına hapis cezası getirdi.



AA

Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan habere göre, dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybeden Suriye lirasının (SL) korunması için bazı tedbirlere başvurulacak.
 
Buna göre, ödeme ve ticari işlemlerde SL dışındaki para birimlerini kullananlar en az 7 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Hapis cezasına ilaveten, işleme konu para ve mallara el konulacak, en az iki katı da para cezası uygulanacak. Cezaya, hiçbir hafifletici sebep uygulanmayacak.
 
Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği Astana Anlaşmaları süreci ile Cenevre'de Birleşmiş Milletler ve Batı ülkelerinin katıldığı siyasi çözüm arayışlarının önünü kesen Esed rejimi, çökmüş durumdaki kamu maliyesine rağmen İdlib'e saldırılarını sürdürüyor.

SL en düşük seviyesinde
 
SL tarihininin en düşük seviyesinde bulunuyor. Yılın ilk iki haftasında, ABD doları karşısında üçte bir değer kaybeden SL, bu anlamda rekor kırdı. 1 Ocak'ta 1 dolar, yaklaşık 900 SL'ye denk gelirken, 16 Ocak'ta bu rakam 1200'e ulaştı. Böylece SL, dolar karşısında son iki haftada üçte bir değer kaybetmiş oldu. SL'nin dolar karşısındaki kaybı, 2011'den bu yana ise yüzde 2500 seviyesine kadar çıktı.
 
Değer kaybına etki eden diğer faktörler
 
Rejimin savaş ekonomisi dışında, ABD'nin Esed ve İran'a yönelik yaptırımları, Esed'in bazı iç hesaplaşmalar nedeniyle ülkedeki en zengin iş adamlarına soruşturma açması, rekor düzeydeki kayıpta büyük rol oynadı.
 
Suriye, ABD ve Avrupa Birliği'nin 2011'den bu yana yaptırımlarına maruz kalıyor. Ambargolar, enerji sektörünü, para transferlerini ve Beşşar Esed de dahil olmak üzere birçok yetkiliyi ve kurumu hedef alıyor.





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